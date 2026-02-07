'이종석♥'아이유 울린 男배우, '국민 아버지' 됐는데…"친아들은 거부"('유인라디오')

사진=유튜브 '유인라디오'

배우 박해준이 '폭싹 속았수다' 가족 반응을 전했다.6일 유튜브 채널 '유인라디오'에는 '휴민트로 돌아온 박해준한테 빠진 게 죄는 아니잖아!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 박해준은 인기 드라마 '부부의 세계' 이태오 역할 제안 받고 출연을 망설였다고 밝히며 "원작 '닥터 포스터'를 보니까 잘 만든 작품인데, 다른 악역과 달리 욕을 많이 먹는 역할이라 고민 많이 했다. 사람들 기억에 그렇게 각인 될까봐"라고 고백했다.출연 결정 이유를 묻자, 박해준은 "와이프도 왜 안 하냐고 하고, 변영주 감독이 작품 들어가면서 거절하려고 했더니 '상대역이 김희애 씨인데 왜 안 하냐'고 혼났다. 다른 사람 말 믿는 편"이라고 솔직하게 털어놨다. 이태오의 명대사 "사랑에 빠진 게 죄는 아니잖아(사빠죄아)"를 재연한 박해준은 "대본 볼 때는 심한 말인지 몰랐다. 하지만, 이태오는 할 수 있는 말"이라며 해맑은 모습을 보이기도 했다.박해준이 '국민 욕받이'에서 '만인의 아버지'로 등극하게 된 넷플릭스 '폭싹 속았수다'에 대해 유인나는 "그때 아이유가 우는 장면 많았는데 '힘들지 않았냐'고 했더니, '아빠만 보면 저절로 눈물 나더라'고 했다"며 남다른 감회를 드러냈다.양관식의 명대사 "수틀리면 빠꾸. 아빠한테 냅다 뛰어와"를 짧게 연기한 박해준은 "우리 아들들은 30분 이상 못 보더라. TV 시청 시간제한 해놔서 '이거 말고 우리가 보고 싶은 거 봐도 돼?'라고 물었다"며 현실 아빠의 모습을 보여 폭소케 했다.한편, 박해준이 출연한 영화 '휴민트'(감독 류승완)는 오는 11일 개봉한다. 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로, 배우 조인성, 신세경, 박정민이 함께했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr