이미지 크게보기 사진 = 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'

아빠의 음주 소식에 덜덜 떠는 금쪽이 4남매의 사연이 공개됐다.6일 방송된 채널A '요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼'에서는 '통곡하는 4남매와 번아웃에 빠진 엄마'의 사연이 펼쳐졌다.이날 스튜디오에는 13세, 10세, 9세, 6세 사 남매를 둔 결혼 14년 차 부부가 등장했다. 이들 부부는 맞벌이를 하고 있다고. 관찰 영상에서는 아이들만 집에 남아 일상을 보내는 모습이 그려졌다.금쪽이 엄마는 남편과의 대화도 단절, 육아 스트레스로 힘들어했다. 이를 지켜본 오은영 박사는 "검사를 받았는데, 어머니는 심각한 우울 상태로 나왔다. 번아웃 수치도 높다"고 말했고, 반면 "아버지는 두 검사 모두 정상 범위로 나왔다"고 전했다.그런 가운데 금쪽이 아빠는 아이들에게 다소 강압적인 모습을 보였다. 아이가 밥 양이 너무 많다고 호소했지만 "그냥 먹어!"라고 소리쳤고, 아이는 급기야 밥상에서 울음을 터트렸다.특히 아빠의 음주 소식에 아이들은 "아빠 술 먹고 오는 거 싫어"며 두려워했고, 엄마는 "엄마가 지켜준다고 했잖아"고 달랬지만 아빠가 현관문을 열자마자 아이들은 자는 척을 하거나 긴장하는 모습을 보였다.평소에 사랑꾼 면모를 보이던 아빠는 술만 마시면 주사가 있다고. 엄마는 "남편이 술주정이 있다"고 털어놨고, 오 박사는 "아이가 먼저 의사 표현을 했음에도 강압적으로 얘기하면 아이는 무력감을 느낄 수 있다"고 조언했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr