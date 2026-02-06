텐아시아 DB

'금타는 금요일' 빅매치가 펼쳐진다.6일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일' 7회는 '영원한 동반자' 특집으로 꾸며진다. 10인의 트롯 톱스타들이 '골든 스타' 태진아와 故 송대관의 인생곡으로 데스매치에 나선다. 회를 거듭할수록 황금별 순위 경쟁이 더욱 치열해지고 있는 가운데, 이날 무대가 대결의 판세에 어떤 파장을 불러올지 관심이 쏠린다.'미스터트롯3'에서부터 '데스매치 강자'로 불려 온 미(美) 천록담과 '금타는 금요일' 단독 선두를 달리고 있는 '전략가' 춘길이 정면충돌하며 긴장감을 최고조로 끌어올린다. 선공자 춘길은 송대관의 '정 때문에'로 점수 사냥에 최적화된 안정적 가창을 펼치며 초반 기선 제압에 나선다. 이를 지켜본 동료들은 "박자가 너무 정확하다", "AI 같다"라며 단 한 번의 애드리브도 허용하지 않는 춘길의 냉철한 무대 운영에 폭소를 터뜨린다.후공자로 나선 천록담은 태진아의 '옥경이'를 선곡, 무대에 오르자마자 스튜디오 분위기를 단숨에 뒤집는다. "아내를 위해 열심히 불러보겠다"라는 각오와 함께 '사랑꾼' 면모를 드러내며 감동을 더한 것. 실제로 천록담은 단골 목욕탕집 딸과 결혼한 바 있다.멤버들은 "남미 버전 '옥경이' 같다"라며 놀라움을 감추지 못하고, 원곡자 태진아 역시 "자기만의 색으로 재해석했다"라며 미소를 짓는다.여기에 '메기 싱어' 라운드까지 선포되며 승부는 한층 더 예측 불가한 국면으로 접어든다. 춘길의 지략이 통할지, 천록담의 진심이 힘을 발휘할지, 메기 싱어가 두 사람의 황금별 사냥에 제동을 걸지, 빅매치의 결과는 본 방송을 통해 공개된다.한편, TV CHOSUN '금타는 금요일'은 오늘(6일) 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr