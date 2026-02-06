태진아 오열, '음주운전 자숙' 이루도 놀랐다…"6살 때부터 지켜봐" ('금타는')

사진제공=TV조선

태진아가 김용빈을 보며 눈물을 삼킨다.6일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일'에서는 '영원한 동반자' 특집이 펼쳐진다. 반세기가 넘는 시간 동안 트롯계를 대표해온 명콤비 태진아와 故 송대관의 인생곡들이 10인의 후배 가수들 목소리를 통해 다시 울려 퍼진다.진(眞) 김용빈과 태진아의 특별한 인연이 공개돼 이목을 집중시킨다. 김용빈은 "어린 시절 가수가 되고 싶어 태진아 선생님께 찾아가 노래 연습을 했다"며 함께한 추억을 꺼내놓는다. 이에 태진아는 "용빈이를 6살 때부터 지켜봤다"며 과거를 회상한다.이어 그는 '미스터트롯3'에서 김용빈이 진(眞)에 등극하는 순간 집에서 오열했고 아들 이루마저 놀랄 정도였다는 비하인드를 전한다. 이루는 현재 음주운전으로 자숙 중이다.데스매치 선공자로 나선 김용빈은 어린 시절부터 수없이 연습해 온 태진아의 '당신의 눈물'을 선곡, 깊은 감정선을 터뜨리며 무대를 채운다. 이를 지켜본 태진아는 "오늘도 눈물이 고였다"며 이제는 같은 무대에 선 후배의 눈부신 성장에 벅찬 감정을 드러낸다.김용빈은 데스매치 상대로 선(善) 손빈아를 직접 지목하며 운명적 맞대결을 예고한다. 손빈아의 본명이 '손용빈'인 만큼 이름도 같고, 나이도 같은 두 사람의 대결은 단순한 경쟁을 넘어 특별한 서사를 완성한다. 태진아와 송대관의 계보를 잇는 두 동반자의 승부가 어떤 결과로 이어질지 관심이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr