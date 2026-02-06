키키/ 사진 = 스타쉽엔터테인먼트

아이브 동생 그룹 키키(KiiiKiii, 지유·이솔·수이·하음·키야)가 신곡 '404 (New Era)'로 흥행 질주에 나섰다.키키 소속사 스타쉽엔터테인먼트 측에 따르면, 지난 26일 발매된 키키 미니 2집 '델룰루 팩(Delulu Pack)'의 타이틀곡 '404 (New Era)'가 6일 오전 9시 기준 멜론 TOP100 8위와 HOT100 1위에 올랐다. 벅스 실시간 차트와 일간 차트, 유튜브 인기 급상승 음악에서도 1위를 차지했다.'404 (New Era)'는 차트의 상위권이 굳혀지면 변동이 미미해 '콘크리트 차트'로 불리는 멜론 TOP100에도 진입, 발매 2주 차에 8위를 기록했다. 한국 애플뮤직에서는 지난 30일부터 현재까지 8일 연속 인기 곡·비디오·앨범 모두 1위에 올랐으며, 스포티파이에서도 2위에 자리 잡았다.글로벌 흥행도 잇따랐다. '404 (New Era)'는 6일 오전 10시 기준 아이튠즈에서 16개 국가 및 지역 K팝 톱 송 차트에 진입했고, '델룰루 팩' 역시 17개 국가 및 지역의 K팝 톱 앨범 차트에 이름을 올렸다.'델룰루 팩'은 발매 직후 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직에서 급상승 차트 1,2위를 차지한 것은 물론 수록된 전곡을 10위권 내 차트인시켰고, K팝 위클리 차트(1월 30일~2월 5일 기준) 1위에 오르며 현재까지도 그 기세를 이어가고 있다. 이 외에도 수록곡 'Delulu(델룰루)'가 중국 왕이윈 뮤직 인기 급상승 차트 최고 6위를 비롯해 신곡 차트에도 이름을 올린 가운데, '404 (New Era)' 역시 6일 오후 12시 기준 차트인했다.키키는 뮤직비디오와 연습 영상 등 다양한 콘텐츠, 라디오 출연을 통해 탄탄한 라이브 실력과 음악적 역량은 물론 자연스럽고 유쾌한 에너지를 전하며 대중의 마음을 사로잡고 있다. 이에 이날 오전 9시 기준 유튜브 일간 인기 비디오 순위에 신곡 관련 콘텐츠 5편을 동시에 올렸다,키키는 지난달 26일 신보 '델룰루 팩'을 발매하고 음악적 확장에 나섰다. 특히, 타이틀곡 '404 (New Era)'는 웹사이트 내 오류 코드 '404 Not Found'를 '좌표 없이 존재하는 자유'로 재해석한 키키만의 재치를 녹인 곡으로, 중독성 강한 멜로디와 유쾌하고 장난스러운 노랫말이 특징이다.최근 MBC every1과 MBC M에서 방송된 '쇼! 챔피언'에서 1위를 차지하며 컴백 후 첫 음악방송 트로피까지 거머쥔 키키가 어떤 질주를 이어갈지 눈길이 쏠린다. 키키는 이날 오후 5시 25분 방송되는 KBS '뮤직뱅크'에 출연해 '404 (New Era)' 무대를 선보인다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr