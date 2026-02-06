사진=텐아시아DB

사진='합숙맞선' 캡처

가수 겸 배우 김요한이 '합숙 맞선'의 MC로 활약한 소감을 전했다. 앞서 그는 6년 전 Mnet '프로듀스 X 101'에서 1위로 데뷔했으나, 프로그램 조작 논란으로 그룹 해체를 겪었다.김요한은 지난 5일 최종 선택이 마무리된 SBS 예능 프로그램 '자식 방생 프로젝트-합숙 맞선'(이하 '합숙 맞선')에서 리액션과 공감에 특화된 면모로 재미를 더했다.'합숙 맞선'은 결혼하고 싶은 싱글 남녀 10명과 자식을 결혼시키고 싶은 어머니 10명이 5박 6일 동안 한 공간에서 합숙하며, 내 자식의 연애를 눈앞에서 지켜보는 초현실 리얼리티 연애 예능 프로그램이다.맞선의 세계에 몰입한 김요한은 날카로운 분석과 솔직한 반응을 내놓으며 프로그램의 몰입도를 끌어올렸다. 김요한은 출연진들의 감정선에 깊이 공감하며 상황 하나하나에도 진심으로 반응했다. 특히 김요한은 상대에게 세심하게 맞춰주는 출연진을 보고 "퍼즐 스타일이신가 보다"라고 센스 있게 표현해 웃음을 안겼다.또 김요한은 서장훈, 이요원과 함께 호흡을 맞춰 색다른 케미를 완성했다. 자연스럽게 스며드는 멘트와 리액션으로 '합숙 맞선'만의 재간둥이 역할을 톡톡히 한 김요한은 시청자의 시선에서 출연진의 마음을 읽는 공감형 MC로서 존재감을 확실히 각인시켰다.김요한은 소속사를 통해 "MC가 아닌, 시청자의 마음으로 출연진분들을 응원하는 마음으로 재미있게 촬영에 임했던 것 같다. 많은 분들이 뜨거운 관심을 주셔서 놀랐다. '합숙 맞선'을 함께 시청해 주신 모든 분들께 감사드린다. 곧 다시 만날 수 있기를 기대하겠다"라고 소감을 전했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr