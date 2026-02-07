김승수, 선거 출마했다…집안까지 가세, '가치관 차이 극명' ('사랑처방')

사진제공=KBS

6일 공개된 스틸 속 공주아와 양현빈은 묘한 기류를 형성하고 있어 이목을 집중시킨다. 당혹감을 뒤로한 채 환한 얼굴을 한 공주아와 그런 그녀를 의미심장한 미소로 바라보는 양현빈의 모습은 이들의 재회가 절대 평범하지 않음을 보여준다. 앞서 공주아는 바닷가에서 하룻밤을 함께 보낸 양현빈이 회사까지 따라오자 스토커로 단단히 오해했다. 공주아는 뒤늦게 그가 태한그룹 패션사업부 신임 총괄이사였다는 것을 알고 경악, 두 사람은 예측 불가한 관계 변화를 맞이했다.

상인회장 선거로 불이 붙은 공정한과 양동익의 대립은 점차 본격화된다. 길 하나를 사이에 두고 비장함과 곤란함이 오가는 표정을 짓고 있는 두 사람의 모습은 팽팽한 긴장감을 자아낸다. 여기에 공대한(최대철 분)과 양동숙(조미령 분)까지 합세해 집안의 자존심을 건 대결에 화력을 더한다.

이렇듯 공씨 집안과 양씨 집안의 불꽃 튀는 정면충돌은 온정 시장을 들썩이게 할 예정이다. 시장 상권을 지키려는 공정한과 프랜차이즈화를 통한 수익 극대화를 노리는 양동익의 치열한 가치관 싸움이 어떤 결과를 만들어낼지 주목된다.



태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

진세연과 박기웅이 상사와 부하 직원으로 재회한다.오는 7, 8일 오후 8시 방송되는 KBS2 주말드라마 ‘사랑을 처방해 드립니다’ 3, 4회에서는 공주아(진세연 분)와 양현빈(박기웅 분)의 아찔한 오피스 재회와 더불어 상인회장 선거를 앞둔 공정한(김승수 분)과 양동익(김형묵 분)의 본격적인 대립이 그려진다.