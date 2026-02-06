사진제공=NEW, 외유내강

영화 '휴민트'(감독 류승완)가 대한민국 대표 배우들과 감독들의 호평을 담은 추천사를 공개했다.'휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기. '휴민트'가 최초 시사회를 통해 영화를 먼저 만난 국내 언론과 관객들의 가열찬 호평을 이끌어내고 있다.먼저 배우들이 친필 추천사를 통해 극찬을 남겨 예비 관객들의 궁금증을 증폭시켰다. "간만에 재밌다. 류승완의 아름다움을 보다니"(황정민), "추운 겨울을 뚫고 가열차게 달린 '휴민트'. 따뜻한 온기로 극장을 하나로 만들기를"(박보검), "휴민트. 액션, 긴장감 대박입니다! 시간 가는 줄 모르고 봤어요!"(정해인), "액션, 로맨스 다 하는 흥행 금메달 '휴민트'"(임윤아), "한순간도 긴장의 끈을 풀지 못한 채 숨죽이고 잘 봤습니다. 대박 기원합니다!"(강태오) 등이 있었다. 뿐만 아니라 "충분히 뜨겁고 충실히 차가운… 배우들의 열연에 박수를. '휴민트' 화이팅!"(조여정), "감정도, 액션도, 찐하디 찐하다!"(김종수), "설 연휴에 꼭 봐야 하는 영화!"(이상이), "신명 나는 총격전 대박입니다"(최수영), "보는 내내 주먹이 불끈 쥐어지고 가슴은 뜨거워지고 눈시울이 붉어지는 영화. 그렇다! 류승완이 돌아온 것이다! '휴민트' 만세!"(윤경호) 등 호평도 눈길을 끈다.영화계를 대표하는 감독들의 추천도 이어졌다. "천천히 달아오르다 장렬히 폭발한다.액션과 로맨스가 한꺼번에" (박찬욱), 액션 마스터 류승완의 숨 막히는 첩보 마스터피스! 감사합니다"(봉준호), "꽉 채운 2시간! 장르의 거장. 류승완 감독님 덕에 너무나 즐겁게 보았습니다. 꼭 극장에서 보시기를!"(한준희), "첩보! 액션! 스릴! 멜로! 감동! 통쾌! 육각형 완성!"(엄태화), "믿고 보는 류승완표 액션 대작 한국 영화 관객들에게 보내는 설 특집 종합선물!"(김지운) 등 진심 어린 소감을 전해 영화에 대한 신뢰를 더 했다.'휴민트'는 단순한 액션 영화를 넘어, 인물의 선택과 감정이 만들어내는 긴장과 폭발적인 카타르시스를 예고한다. '휴민트'는 오는 11일 전국 극장에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr