개그계 갑질 폭로했다…신정환 부러워하더니, "공개적으로 모욕 당해" ('신기록')

/ 사진=텐아시아DB

7일 밤 12시 방송되는 코미디TV '미스터리클럽 신기록' 8회에서는 '악연'을 주제로, 단순한 불운을 넘어 서로의 삶을 파괴하고 파국으로 치닫게 하는 저주받은 인연에 대해 집중 조명한다. 연인부터 가족, 직장 등 일상 곳곳에 숨어있는 다양한 악연의 이야기가 공개된다.

이날 방송에서 띠별 궁합 테스트가 공개돼 눈길을 끈다. 특히 신정환은 과거 컨츄리꼬꼬 시절 함께했던 탁재훈과의 관계에는 정반대 성향으로 만나기만 하면 부딪친다는 이른바 '상충살'이, 현재 호흡을 맞추고 있는 박영진과의 관계에는 서로 미워한다는 '원진살'이 나타나 경악을 금치 못한다. 구러나 원진살은 일명 '사랑살'이라 하여, 쉽게 끊을 수 없는 애증의 관계라는 해석이 더해져 위기를 맞은 두 사람의 관계가 어떻게 변화할지 관심이 쏠린다.

연인 관계 궁합도 화두로 떠오른다. 아내와 4살 차인 박영진은 "4살 차이는 궁합도 안 본다지만, 궁합 꼭 봐야 한다"며 기존 통념을 반박한다. 반면 띠동갑이라는 신정환 부부의 궁합풀이에서는 박영진이 부러움을 드러낸다.

직장 내 악연 사연이 공개되자 박영진은 깊이 공감하며, 과거 개그맨 선배에게 공개적으로 모욕을 당했던 설움과 현타의 순간을 고백한다.

한국 고유의 영적 세계관을 바탕으로 한 오컬트 토크쇼 '미스터리클럽 신기록'은 매주 토요일 밤 12시 방송된다.



태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

개그맨 박영진이 선배 개그맨에게 공개 모욕을 당했다고 폭로했다.