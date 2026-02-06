사진=텐아시아DB

제23회 한국대중음악상(한대음)의 후보가 공개됐다. 제니와 이찬혁은 올해의 음악인, 올해의 노래, 올해의 음반을 비롯해 각각 총 5개 부문에서 후보가 됐다. 엔믹스는 총 4개 부문에서 후보로 선정됐다.한국대중음악상 선정위원회는 지난 5일 오후 한국대중음악상 유튜브 채널을 통해 제23회 한국대중음악상 후보 명단이 발표했다.올해의 음반 부문에는 권나무 '삶의 향기', 에피 'pullup to busan 4 morE hypEr summEr it's gonna bE a fuckin moviE', 우희준 '심장의 펌핑은 고문질', 이찬혁 'EROS', 제니 'Ruby', 추다혜차지스 '소수민족'이 이름을 올렸다.올해의 노래 부문에는 이찬혁 '멸종위기사랑', 제니 'like JENNIE', 우희준 '넓은 집', 엔믹스 'Blue Valentine', 추다혜차지스 '허쎄'가 명단에 들었다.올해의 음악인으로는 한로로, 이찬혁, 제니, 에피, 엔믹스가 노미네이트됐다. 올해의 신인 부문에서는 우희준, 올데이 프로젝트, 피치 트럭 하이재커스, 공원, 라쿠네라마가 후보로 지명됐다.최우수 팝-음반 부문에는 이찬혁 'EROS', 임현정 'Extraordinary', 주혜린 'stereo', 송소희 'Re:5', 백예린 'Flash and Core'가 이름을 올렸다.최우수 팝-노래 부문에서는 백예린 'MIRROR', 이찬혁 '멸종위기사랑', 임현정 '나에게로 가는 길은 아름답다', 조월 '당신의 사랑을 빌미로 (feat. 해파)', 화사 'Good Goodbye'가 경쟁한다.최우수 케이팝-음반 부문에는 제니 'Ruby', 엔믹스 'Blue Valentine', 엔믹스 'Fe3O4: FORWARD, 채영 'LIL FANTASY vol.1', 마크 'The Firstfruit - The 1st Album'가 후보로 선정됐다.최우수 케이팝-노래 부문에는 르세라핌 'SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)', 올데이 프로젝트 'FAMOUS', 엔믹스 'Blue Valentine', 제니 'like JENNIE', 하츠투하츠 'FOCUS'가 후보에 들었다.한국대중음악상은 한국대중음악상 선정위원회가 주최하는 대한민국의 음악상이다. 비평가들과 음악인이 오직 음악성으로만 선정해 상을 수여한다. 제23회 한국대중음악상 시상식은 오는 26일 개최된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr