사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 또 두바이 쫀득 쿠키를 선물 받았다.장원영은 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 영문으로 "항상 스윗한 나의 가족"이라는 문구와 함께 한 장의 자신을 게재했다.공개된 사진 속에는 장원영이 자신이 앰배서더로 있는 해외 명품 브랜드 B사로부터 다양한 디저트를 받은 모습. 특히 최근 유행하는 식품인 두바이 쫀득 쿠키가 가득해 눈길을 끌었다.앞서 장원영은 팬들과의 소통 과정에서 "두바이 쫀득 쿠키 냉장고해 50개 넘게 있다"고 밝힌 바 있다.한편 장원영은 주얼리를 비롯해 섬유유연제와 헤어 기기, 은행, 의류 등 약 22개 브랜드의 앰버서더로 활약하고 있어 '100억 몸값'으로 알려진 변우석의 광고 갯수를 따라 잡을 것으로 예측되기도 했다.장원영이 속한 그룹 아이브는 오는 23일 정규 2집 'REVIVE+' 발매를 앞두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr