사진=고수 SNS

배우 고수가 근황을 전했다.고수는 지난 4일 자신의 인스타그램에 "갈 데가 있어서요"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 고수가 한낮에 어디론가 향하고 있는 모습. 특히 그는 털이 가득한 갈색 아우터에 청바지 그리고 블랙 숄더백에 스카프를 매치하는 패션을 보여 눈길을 끌었다.한편 고수는 1978년생으로 올해 47세다. 2012년 11살 연하의 비연예인과 백년가약을 맺었으며, 슬하에 2남 1녀를 두고 있다. 이달 웨이브 오리지널 드라나 '리버스'를 통해 대중들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr