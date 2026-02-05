사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

팬들 사이에서 '여우'라는 별명으로 불리는 그룹 데이식스의 멤버 영케이가 'TV 동물농장'에서 동물로 변신해 목소리 연기를 펼친다.영케이가 오는 8일 방송되는 SBS 예능 'TV 동물농장'에 깜짝 목소리 출연을 하게 됐다. 이번 녹음 참여는 평소 친분을 쌓아온 성우 남도형과의 개인적인 인연을 계기로 성사된 것으로 알려졌으며, 영케이가 직접 녹음한 더빙 음성은 해당 방송 회차를 통해 시청자들에게 최초로 공개될 예정이다. 더불어 녹음 현장의 생생한 비하인드 영상은 영케이의 개인 유튜브 채널을 통해 별도로 공개된다. 영케이가 구체적으로 어떤 동물 또는 캐릭터의 목소리를 맡게 될지에 대해서도 시청자들의 기대와 관심이 집중되고 있다.영케이는 오랜 시간 라이브 무대를 통해 다져진 탄탄하고 안정적인 발성과 섬세한 감정 표현력을 두루 갖춘 것으로 평가받는 아티스트다. 남도형 성우는 애니메이션, 외화를 비롯해 최근 '흑백요리사'와 'TV 동물농장' 등 다양한 장르와 작품에서 폭넓게 활약해 온 베테랑 성우로 업계와 대중 모두에게 잘 알려진 인물이다.여러 캐릭터들을 연습해 더빙 작업을 무사히 마친 후 영케이는 드디어 한 캐릭터의 합격 사인을 받아냈다. 그는 "짧은 한마디가 생각보다 더 긴장되더라"라고 웃음을 지으며 신선한 경험이었다는 소감을 밝혔고, 남도형 성우는 더빙을 지켜보며 "매력적이다! 나도 하고 싶다"라며 영케이의 목소리를 칭찬했다.영케이의 목소리가 등장하는 'TV 동물농장'은 8일 오전 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr