장항준 감독이 영화 '리바운드'의 참담한 흥행 실패 때문에 김은희 작가와 함께 오열했던 당시 상황을 떠올렸다.

4일 방송된 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'에 출연한 장항준 감독은 신작 '왕과 사는 남자' 개봉을 앞둔 중압감을 털어놓던 죽 전작의 아픔을 가감 없이 고백했다.

이날 방송에서 장항준은 "('리바운드') 5년을 준비했는데 개봉 첫날 관계자들은 실시간으로 전국 집계를 확인한다. 너무 참담했다"며 "누굴 탓하겠냐. 펑펑 울었다"고 회상했다.
특히 그는 지인에게도 솔직한 심경을 털어놨다며 "우는데 사람들한테 전화해서 우는 스타일이다. '나 망했어'라고 했더니 지인 중에 한 분이 '이제 눈물 자국 생긴 말티즈 되시냐'고 하더라. 우는데 그게 너무 웃기더라"고 말해 웃음을 안겼다.

결국 힘든 상황을 이겨낸 건 가족들 덕분이라고. 장항준 감독은 "한 일주일 동안 기분이 그랬던 살면서 처음이었다"며 "아내 김은희 작가에게 '너무 슬퍼서 첫날 울었다'고 고백하니까 아내가 같이 울더라"며 "그 모습을 보더니 딸까지 셋이서 막 펑펑 울었다"고 전했다.
그는 이어 "함께 울어주는 가족이 있어 나는 참 행복한 사람이라는 걸 깨달았다"며 가족을 향한 애틋한 진심을 전했다.

한편 장항준은 이동진 평론가로부터 받은 뜻밖의 호평 문자를 공개하는 가 하면, 단종 역의 박지훈이 역할을 위해 15kg를 감량한 비화를 등을 전하며 신작에 대한 기대를 모았다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

