이민정, 아들 농구장 갈 때 입었던 패딩이 134만원…과감히 내놨다 "가격 있어"

사진=이민정 유튜브 영상 캡처

배우 이민정이 집안 구석구석을 뒤져, 보관해뒀던 애장품을 대방출했다.지난 3일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '"나 대신 입어줄 사람 구함" 온 집안 털어서 선물 대방출합니다 (제1회 구독자이벤트)'라는 제목의 영상이 공개됐다.이민정은 구독자들을 위해 애장품을 선물하기 위해 온 집안의 물건을 끄집어냈다. 이민정은 "연말에 아이 옷방을 정리하면서 구독자 이벤트 얘기를 했는데 반응이 정말 많았다"며 "설을 맞아 제대로 선물을 준비해 보고 싶었다”고 이벤트 취지를 설명했다.이민정은 옷장부터 화장대, 아이들 방까지 직접 돌며 물건들을 하나씩 소개했다. 여름용 블라우스와 니트, 편집숍 가방 등 평소 착용하던 의류는 물론, 가격대가 높은 패딩도 애장품 목록에 포함됐다. 이 해당 패딩에 대해 "아들 준후가 농구 갈 때 입었던 옷인데, 멀리서도 '이민정이다'라는 말이 나올 정도로 기억에 남는 아이템"이라며 "좋은 구스에 가격도 꽤 있는 제품"이라고 설명했다. 해당 패딩은 약 134만 원에 판매되는 것으로 전해진다.화장대에서는 명품 화장품과 향수들이 등장했다. 이민정은 "제가 잘 활용하지 못하는 제품들인데, 받는 분들은 기분 좋으실 것 같다"며 립 제품과 향수 등을 소개했다. 이 과정에서 "이건 남편에게 주려고 했던 건데 이미 가지고 있더라"며 이병헌과 관련된 에피소드도 덧붙였다.아이들 물건은 특히 눈길을 끌었다. 이민정은 딸 서이의 백일 사진과 함께 "사진 촬영할 때 한 번 입고 보관만 했던 옷"이라며 공주풍 의상과 아기용 브랜드 옷을 꺼냈다. 그는 "사진용으로만 입었던 옷이라 상태가 좋다"며 "아이를 키우는 분들에게 의미 있게 전달되면 좋겠다"고 말했다.아들 준후의 방에서는 이병헌이 스탠포드 강연 일정 중 사온 맨투맨과, 택도 떼지 않은 삼촌 선물 후드티가 나왔다. 이민정은 "아이들이 금방 커서 못 입게 된 옷들"이라며 "의미가 담긴 만큼 받는 분들도 좋아하실 것 같다"고 전했다.이민정은 배우 이병헌과 2013년 8월에 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr