함소원이 전 남편 진화와의 이혼 후 동거 중 친정엄마와 갈등을 털어놨다.4일 선공개된 MBN '속풀이쇼 동치미'에서 함소원은 이혼 후 진화, 친정엄마, 딸과 함께 사는 1년간의 한집살이 사연을 공개했다.영상 속 함소원은 정신과 전문의 이광민을 찾아갔다. 그는 "저희가 2022년 12월에 이혼을 끝내고 2023녀에 베트남에 갔을 때 진화 씨가 베트남에 와서 다 같이 살았던 적이 있다. 친정엄마, 진화 씨, 나 혜정이가 같이 살았다"며 네 식구가 함께 살았다고 밝혔다.함소원은 "이혼 수속을 다 해놓고 저는 베트남에 왔다. 근데 진화 씨가 '자기는 어디 가서 사냐'고 묻더라"며 베트남에서 동거하게 됐다고. 이혼 후 동거에 대해 "같이 사니까 어떠냐면 우리 둘이 살 때는 친정엄마가 오실 땐 안 싸우지 않냐. 베트남에 같이 사니까 둘이 어떻게 해야 할지 모르겠더라. 싸우는 모습을 친정엄마가 보니까 어떻게 해야 될지 모르겠더라. 거의 1년을 지냈다"고 떠올렸다.함소원은 "엄마 입장에서는 (사위 진화에 대해) 이혼했는데 집에 가지도 않고 맨날 드러누워서 저게 뭐 하는 거야? 이런 생각이 들었을 거다. 젊은 사람들은 누워서 핸드폰 하지 않냐"고 얘기했다.이에 이광민은 "그나마 진화 씨가 상태가 좋고 자기 앞가림도 하고 일도 하고 사회적 역할도 하면 '그래. 내가 뒷바라지하고 조금 도와줘야지' 생각할 수 있는데 그것도 아니고 이미 이혼한 데다가 미래도 안 보이고. 따지고 보면 남이 이 집안에 나랑 있으니 속에 천불이 날만 하다"고 친정엄마의 입장에 대해 공감했다.함소원은 "엄마가 말씀해 주신 건데 엄마가 기가 찬 얘기 하나 해주겠다고 하더라. 진화 씨가 방 안에 누워서 장모님을 불렀다더라. 그래서 엄마가 갔더니 '장모님 문 좀 닫아달라'고 하더라"라며 저희 삼 남매는 아빠가 사기당해서 망하고 주식 망하고 힘들게 하니까 우리는 정말 엄마에 말을 잘 들었다. 근데 진화 씨는 정말 아이처럼 한다. 엄마가 다 해주는 환경에서 자랐으니까. 진화 씨의 행동이 엄마한테는 아빠를 떠올리게 했을 수 있겠다는 생각이 들었다'고 털어놨다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr