배우 하정우가 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'에서 1살 연하 배우 임수정과 호흡을 맞춘다. 하정우는 이 작품을 통해 19년 만에 안방극장에 컴백한다.다음 달 14일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'(이하 '건물주') 제작진이 배우 하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경 등 배우들의 대본 리딩 현장을 공개했다.'건물주'는 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린 드라마다. 영화 '남극일기', '페르소나'를 연출한 임필성 감독과 제7회 젊은작가상을 수상한 오한기 작가가 의기투합했다.19년 만에 안방극장에 컴백하는 하정우는 "너무나 오랜만에 드라마에 참여하게 됐다. 정말 재밌는 작품 만들어 보겠다"라며 각오를 드러냈다. 임수정도 5년 만에 시청자들을 찾는다. 임수정은 "이번 작품을 통해 새로운 캐릭터에 도전하며 또 다른 모습을 보여드릴 수 있을 것 같다"라며 기대감을 전했다.하정우는 영끌(영혼까지 끌어모아 대출)로 건물을 사고 빚더미에 앉은 가장 기수종 역을 맡았다. 임수정은 위기의 순간 오히려 침착하게 상황을 돌파해가는 기수종의 아내 김선으로 분한다. 김준한과 정수정은 극 중 기수종, 김선 가족과 친분이 깊은 부부로 분해 예기치 못한 사건에 엮이는 과정을 긴장감 넘치게 그려낼 예정이다.'대한민국에서 건물주 되는 법'은 3월 14일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr