하정우, ♥차정원과 9년째 비밀 연애 중이었나…'비숑 열애설' 눈길

하정우, 차정원/ 사진=텐아시아 DB

배우 하정우와 패션 뷰티 인플루언서 차정원이 열애를 인정한 가운데 두 사람의 교제 시작 시점에 관심이 쏠린다.5일 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 하정우와 차정원이 8년 이상 교제를 이어왔다는 추측이 이어지고 있다. 일부 누리꾼은 지난 2018년 차정원과 황보라의 SNS에 각각 올라온 반려견 사진을 근거로 하정우와 차정원이 당시부터 열애해 왔다고 주장했다.당시 하정우의 동생과 연인이었던 황보라는 SNS에 하정우의 반려견으로 추정되는 비숑 프리제 사진을 올렸다. 차정원도 자신의 SNS에 비숑 프리제 사진을 게재했다. 누리꾼들은 사진 속 바닥 무늬가 비슷하다며 두 사람이 당시부터 연인 관계였다는 의혹을 제기했다.한편, 하정우는 지난 4일 11살 연하 차정원과 열애 사실을 인정했다. 하정우 소속사 워크하우스컴퍼니는 텐아시아에 "하정우가 교제 중인 연인은 있다"면서도 결혼설에는 선을 그었다.1978년생인 하정우는 2003년 데뷔해 영화 '추격자', '항해', '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대', '베를린', '암살', '신과함께' 시리즈 등에 출연했다. '롤러코스터', '허삼관', '로비', '윗집 사람들' 등 연출작을 직접 선보이기도 했다. 하정우는 다음 달 14일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'으로 안방 극장에 돌아온다.차정원은 1989년생으로 하정우보다 11세 연하다. 차정원은 지난 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔했다. 이후 드라마 '그녀는 예뻤다', '수요일 오후 3시 30분', '당신이 잠든 사이에', '특별근로감독관 조장풍', '유별나! 문셰프'와 영화 '폭락' 등 작품에 출연했다. 현재 패션 뷰티 인플루언서로 활동 중이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr