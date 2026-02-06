사진=텐아시아DB

사진=E채널

'용감한 형사들4'에서는 의문의 모녀 살인사건의 실체를 밝혀낸다. 앞서 이 프로그램에 고정 MC로 출연하던 이이경은 지난해 사생활 구설에 휘말렸고, 이에 제작진은 지난해 12월 이이경의 논란이 깨끗이 해소될 때까지 잠정 하차를 결정했다고 밝혔다.E채널 '용감한 형사들4'(연출 이지선) 70회에는 과학수사대(KCSI) 윤외출 전 경무관, 김진수 경감이 출연해 수사 일지를 공개한다. 지난 방송에 이어 예능인 엄지윤이 게스트로 함께한다.이날 방송은 친구의 남자친구가 흉기를 들고 친구를 위협하고 있다는 신고가 접수되며 시작된다. 경찰과 119가 즉시 현장으로 출동했지만, 현장에서는 두 구의 시신이 발견된다. 확인 결과, 사망자들은 모녀 관계로 밝혀졌다. 딸은 침대 위에서 누운 채로, 어머니는 방바닥에 혈흔이 낭자한 상태로 발견됐으며 두 사람 모두 수 개의 자창이 확인됐다.신고자들에 따르면, 경찰에 신고되기 전부터 모녀의 가족 부탁을 받고 찾아다닌 인물이 있었던 것으로 전해진다. 범인이 이미 납치했던 것으로 추정되는 상황이었고, 형사들은 범인이 데려간 또 다른 피해자를 찾기 위해 고군분투했다.형사들은 범인의 가족들로부터 결정적인 단서를 듣게 된다. 사건의 전말이 드러날수록 MC들은 분노와 안타까움을 감추지 못했고, 엄지윤은 "왜 그러는지 이해가 안 된다"며 충격을 드러냈다는 후문이다. 범인은 왜 모녀를 살해하고, 납치까지 한 것인지 충격적인 모녀 살인 사건의 전말은 '용감한 형사들4'를 통해 확인할 수 있다.한편 '용감한 형사들4'는 매주 금요일 밤 9시 50분에 방송되며, 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 주요 OTT에서도 공개된다. E채널 공식 유튜브와 인스타그램에서도 프로그램에 대한 생생한 소식과 영상을 확인할 수 있다.'용감한 형사들'의 세계관을 확장한 E채널 오리지널 웹예능 '형수다' 시리즈는 형사들의 수사 뒷이야기와 강력 사건 비하인드, 실제 사형이 집행된 대한민국 사형수들의 실화 등을 다루고 있으며 매주 금요일 오후 7시 유튜브 채널 '형사들의 수다'를 통해 공개 중이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr