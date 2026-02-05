사진제공=엠넷플러스, 바이브 액터스

배우 차강윤이 팬들과의 소통에 나선다.차강윤은 오늘 5일(목) 오후 3시 1대1 채팅 서비스 ‘플러스챗’을 오픈한다. 글로벌 팬들은 엠넷플러스 공식 채널을 통해 설렘과 기대감을 담은 댓글을 남기며 차강윤의 ‘플러스챗’ 오픈 소식을 환영하고 있다.CJ ENM이 만든 팬 커뮤니티 기반 서비스 플랫폼 '플러스챗'은 전 세계 케이팝 팬들이 아티스트와 소통하고 팬 활동을 즐길 수 있게 만든 엠넷플러스의 팬덤 애플리케이션이다. 아티스트는 ‘Chat’이라는 기능을 통해 팬들과 메시지로 소통할 수 있다.차강윤도 ‘플러스챗’ 오픈 소식을 공유하며 “같이 이야기 많이 나눠요”라는 메시지를 남겨 팬들과의 소통에 기대감을 표출했다. ‘인간 차강윤’의 독보적인 매력 어필이 기대되는 차강윤의 ‘플러스챗’은 오늘(5일) 오후 3시부터 오픈된다.차강윤은 2024년 드라마 ‘졸업’으로 데뷔해 ‘협상의 기술’, ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’, ‘견우와 선녀’, ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’ 등 지난 한해에만 무려 네 개의 작품에 출연했다. 특히 ‘서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기’에서 ‘김낙수’(류승룡 분)의 자랑스러운 아들 ‘김수겸’ 역으로 활약한 차강윤은 친근한 인상과 현실감 넘치는 연기로 인지도를 높였다.한편, 차강윤은 올해 공개 예정인 티빙 오리지널 시리즈 ‘대리수능’으로 시청자들을 만난다. 극 중 부자들이 즐비한 정경고에서 전교 1등을 놓치지 않는 ‘저소득층 특별 장학생’의 기적 ‘강건태’ 역을 맡아 색다른 변신을 예고했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr