가수 정동원/사진 제공=쇼플레이엔터테인먼트

가수 정동원이 해병대 입대를 앞두고 팬들을 향한 고마움을 담은 리메이크 앨범을 선보인다.정동원의 새 리메이크 미니앨범 '소품집 Vol.2'가 5일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 베일을 벗는다. 이번 앨범은 지난해 3월 발매한 정규앨범 '키다리의 선물' 이후 약 1년 만에 내놓는 작품이다. 2023년 시작된 '소품집' 시리즈의 연장선상에서 한층 깊어진 감성을 투영했다.수록곡 중 '오늘을 건너 내일 다시 만나는 길'과 가수 변진섭의 대표곡 '너에게로 또 다시'가 더블 타이틀로 낙점됐다. 신곡 '오늘을 건너 내일 다시 만나는 길'은 방황하는 이들에게 위로를 전하는 포크 스타일의 발라드다. '너에게로 또 다시'는 원곡의 정서를 유지하면서 정동원만의 담백한 음색으로 재해석했다.이외에도 가수 조항조의 '거짓말', 가수 김광석의 '이등병의 편지', 가수 김정수의 '당신' 등 전 세대의 사랑을 받은 명곡들이 리메이크되어 수록됐다. 각 트랙은 원곡이 가진 본연의 감동을 살리되 현대적인 감각을 더해 재구성한 점이 특징이다.특히 이번 앨범은 오는 2월 23일 해병대 입대를 앞둔 정동원이 지지해 준 이들에게 전하는 마지막 인사와 같다. 함께한 시간에 대한 감사와 재회를 기약하는 메시지가 음반 곳곳에 녹아 있다.앞서 지난 4일에는 공식 유튜브 채널에 신곡 '오늘을 건너 내일 다시 만나는 길'의 라이브 클립 비하인드 이미지가 포함된 티저 영상이 올라와 관심을 모았다. 영상 속 정동원은 편안한 의상 차림으로 따뜻한 분위기를 연출하며 이후 공개될 본 영상에 대한 기대치를 높였다.정동원은 음원 발매 후 오는 2월 13일 일산 킨텍스에서 팬 콘서트를 개최해 직접 소통하는 시간을 갖는다. 해당 일정을 끝으로 국방의 의무를 수행할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr