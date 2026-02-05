사진=서지혜 SNS

배우 하정우가 차정원과 교제 사실을 인정한 가운데, 차정원과 구재이의 인연이 조명받고 있다.두 사람의 열애 소식이 전해진 이후 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 하정우와 과거 공개 열애를 했던 구재이와 차정원의 접점에 관심이 쏠렸다. 구재이와 차정원은 지난 2017년 3월 방송된 FashionN 뷰티 프로그램 '팔로우 미 시즌8'에서 함께 MC로 활동했다.하정우는 2009년 구재이와 공개 열애에 나서 3년간 연애 후 2012년 결별했다. 이후 구재이는 2018년 프랑스 대학에 재직 중인 교수와 결혼해 슬하에 아들을 뒀다.한편, 하정우는 지난 4일 11살 연하 차정원과 열애 사실을 인정했다. 하정우 소속사 워크하우스컴퍼니는 텐아시아에 "하정우가 교제 중인 연인은 있다"면서도 "결혼에 대해서는 아직 정해진 바가 없다"고 밝혔다.1978년생인 하정우는 2003년 데뷔해 영화 '추격자', '항해', '범죄와의 전쟁: 나쁜놈들 전성시대', '베를린', '암살', '신과함께' 시리즈 등에 출연했다. '롤러코스터', '허삼관', '로비', '윗집 사람들' 등 연출작을 직접 선보이기도 했다. 하정우는 다음 달 14일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'으로 안방 극장에 돌아온다.차정원은 1989년생으로 하정우보다 11세 연하다. 차정원은 지난 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔했다. 이후 드라마 '그녀는 예뻤다', '수요일 오후 3시 30분', '당신이 잠든 사이에', '특별근로감독관 조장풍', '유별나! 문셰프'와 영화 '폭락' 등 작품에 출연했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr