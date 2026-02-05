'48세' 전현무, 한혜진에 울분 토했다…"기껏 명품 선물 했는데, 건들지도 않아' ('아빠하고')

사진=텐아시아DB

전현무(48)가 한혜진(44) 말에 공감하며 부모님의 모습에 답답함을 토해냈다. .지난 4일 방송된 TV CHOSUN 예능 ‘아빠하고 나하고 시즌3’에는 전수경 부녀의 일상이 담겼다.이날 홀로 사는 아버지 집에 온 전수경은 박스, 비닐 봉투 등을 잔뜩 모아둔 것을 보고 계속해서 잔소리를 했다. 이에 97세인 전수경 아버지는 “아깝다. 우리 시대 때는 종이 한 장에 뭐가 묻어도 걸레로 닦아서 말려서 다시 쓰던 시절이다. 아끼는 건 생활 신조”라고 말했다.전수경은 “작년 아버지 생신 쯤에 결심했다. 아버지한테 잔소리 하지 말아야겠다고. 아버지 삶을 존중해드려야겠다고 생각했는데, 집에 가면 잔소리가 안 나올 수가 없다”라고 토로했다.VCR로 이를 보던 한혜진 역시 “안 하려고 생각하는데도 만나면 잔소리를 하게 된다. ‘아끼다가 똥 된다’고 한다”라고 공감했다.한혜진의 말에 전현무도 공감하며 울분을 토했다. 그는 “나는 똥이 된 걸 봤다. 비싼 명품 화장품을 사주면 유통기한 다 지날 때까지 사용을 안 한다. 그래서 내가 버리려고 하면 버리지 말라고, 발에다 바를 거라고 한다. 지겨워 죽겠다. 그 비싼 걸 왜 발에다 바르나”라고 말했다.이어 “하도 선물을 드리면 안 쓰고 다 썩혀서 현찰을 드려봤다. 나중에 본가 서랍을 열었는데 옛날 돈뭉치가 나오더라. 이거 뭐냐고 했더니 되려 ‘그거 뭐니?’라고 하시더라. 아끼고 안 쓴 거다. 건들지도 않았다”고 답답해 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr