700억 건물주로 알려진 방송인 서장훈이 빵집에서 이성을 잃는다.EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'에서는 40년간 빵을 연구하며 특허까지 받은 '대한민국 제과제빵 13대 명장' 이흥용의 파란만장한 성공 스토리가 공개된다. 부산 지역에만 8개의 매장을 운영 중인 이흥용은 2024년 기준 연 매출 210억 원, 직원 수 180명에 달하는 '빵 기업'을 일궈냈다. 특히 전국 각지에서 그의 빵을 맛보기 위해 손님들이 모여들 정도로, 이흥용의 빵집은 '빵지순례 필수 코스'로 높은 인기를 누리고 있다. 이에 서장훈은 "이 정도면 빵집이 아니라 중소기업 수준이다. 쉽게 말해 '부산의 성○당' 같은 존재"라는 찰진 비유로 모두의 공감을 이끈다.이번 방송에서는 '제과제빵 명장' 이흥용이 직접 개발한 '특허 빵'이 전격 공개돼 눈길을 끈다. 돌 모양 만주, 붕장어 모양 소시지 빵 등 부산 지역의 특색을 그대로 담아낸 개성 만점 빵들은 보는 순간부터 호기심을 자극한다. 갓 구운 빵 시식에 나선 서장훈과 장예원은 연신 감탄을 쏟아내고, 서장훈은 한입 먹자마자 "명장님과 제 입맛이 궁합이 잘 맞는다"며 물개박수를 터뜨린다. 급기야 "녹화만 아니면 옷을 전부 풀어헤치고 다 먹고 싶은 마음"이라며 빵 앞에서 이성을 잃은 모습으로 웃음을 자아낸다. 서장훈을 폭주하게 만든 이흥용 명장의 '특허 빵' 정체는 방송을 통해 확인할 수 있다.한편, 이흥용은 제빵의 길로 들어서게 된 결정적인 계기로 뜻밖에도 '소보로빵'을 꼽아 궁금증을 자극한다. 20살에 우연히 본 제과점 구인 공고로 단기 아르바이트를 시작한 그는 소보로빵과의 운명적인 만남을 계기로 식품영양학과에 진학한다. 낮에는 빵집에서 일하고, 밤에는 야간 대학에서 공부하며 주경야독의 시간을 버텨냈다. 아침 5시에 출근해 저녁 6시에는 학교로 향하고, 밤 10시에 다시 빵집으로 돌아가 새벽 2시에 퇴근하는 강행군이 이어졌다. 하루 수면 시간은 고작 3시간, 몸무게는 55kg까지 빠졌다. 그러던 중 한순간의 사고로 모든 것이 무너질 뻔한 위기도 찾아왔다. 이흥용은 "불이 나서 죽을 뻔했다"고 당시를 떠올리며 가슴을 쓸어내린다.4일 9시 55분 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자' 방송을 통해 자세히 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr