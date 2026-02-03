사진=tvN

안보현과 이주빈이 공개 연애를 시작했다.지난 2일(월) 저녁 8시 50분 방송된 tvN 월화드라마 '스프링 피버' 9회에서는 선재규(안보현 분)와 윤봄(이주빈 분)이 위기를 사랑으로 극복하며 함께 앞으로 나아가는 모습이 그려졌다. 설렘과 긴장, 그리고 불안이 교차하는 전개는 시청자들의 감정을 쉼 없이 흔들었다. 9회 시청률은 케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료 플랫폼 전국 기준 평균 5.4%, 최고 6.3%, 수도권 기준 5.1%, 최고 6.4%로 자체 최고 시청률을 기록했다. tvN 타깃 남녀 2049 시청률 역시 전국과 수도권 모두 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지하며 월화극의 최강자 입지를 공고히 했다. (케이블, IPTV, 위성을 통합한 유료 플랫폼 기준 / 닐슨코리아 제공)엄마 선희연(손여은 분)이 살아 있다는 사실을 알게 된 선한결(조준영 분)은 선재규와 처음으로 크게 충돌하며 서로에게 큰 상처를 남겼다. 냉랭해진 조카의 마음을 되돌리고 싶었던 선재규는 마을 잔치에 모든 정성을 쏟아부었지만, 정작 잔칫날 선한결은 끝내 모습을 보이지 않았다. 불안이 채 가시기도 전, 마을 사람들과 정진혁(배정남 분)을 통해 선재규와 윤봄의 관계가 공개돼 신수읍은 순식간에 발칵 뒤집혔고 "삼촌이 봄쌤이랑 사귀셔?"라는 말이 잔칫날 울려 퍼지며 웃음을 자아냈다.한편 선한결은 친모를 만나기 위해 홀로 서울로 향했다. 어색한 손길 속에서 "진짜 와도 됩니까? 엄마라고 불러도 됩니까?"라고 묻는 한결의 모습은 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다. 그러나 짧은 희망은 오래가지 않았다. 선재규와 선희연의 통화를 엿듣게 된 선한결은 엄마의 다정함이 진심이 아닌 합의서를 위한 연기였음을 알게 되며 절망에 빠졌다.선한결의 곁을 지킨 이는 최세진(이재인 분)이었다. 최세진은 말로는 투덜대면서도 묵묵히 곁을 지키며 선한결에게 위로를 건넸다. 결국 용기를 낸 선한결의 "좋아한다"는 고백과 함께 두 사람은 서로의 마음을 확인했고, 최악으로 치닫던 하루는 최고의 하루로 바뀌며 풋풋한 설렘을 안겼다. 이어 집으로 돌아온 선한결은 삼촌 선재규와 다시 마주했고 쌓였던 갈등은 말 대신 쏟아지는 쫑알거림으로 조금씩 풀려갔다. 다시 평화로운 일상으로 돌아간 두 사람의 모습은 시청자들을 안도하게 했다.학교에서는 선재규와 윤봄의 관계를 둘러싼 불편한 시선이 이어졌다. 윤봄을 압박하는 홍정표(김병춘 분)와 달리, 서혜숙(진경 분)은 "좋아하는 사람 있으믄 맘껏 좋아하고. 만나고 싶은 사람 있으믄 만나라. 봄이 영원할 것 같아도, 금방이다. 활짝 꽃 피우고 살으라"며 윤봄의 등을 떠밀었다. 서혜숙의 조언에 윤봄은 더 이상 숨지 않기로 결심, 학교 앞을 찾아온 선재규와 공개 데이트를 즐기며 안방극장의 환호를 이끌어냈다.남의 시선을 의식하지 않고 손을 맞잡은 선재규와 윤봄은 그동안 가지 못했던 마을 곳곳을 누비며 완전히 달라진 모습을 보여줬다. "오늘 우리 실컷 웃고, 미친 듯이 즐겁게, 마음껏 기뻐하면서"라는 윤봄의 말처럼, 두 사람의 얼굴에는 그 어느 때보다 환한 표정이 가득했다. 이어 선재규와 윤봄은 한시도 떨어지고 싶지 않은 마음으로 하룻밤을 함께 보내며 보는 이들의 심박수를 최고조로 끌어올렸다.그러나 방송 말미, 행복한 시간을 보내던 선재규와 윤봄이 있는 신수읍으로 윤봄의 엄마 정난희(나영희 분)가 등장하며 불안감을 고조시켰다. "이제부터 내가 해결해"라는 날 선 한마디와 함께 신수읍에 나타난 그는 또 다른 파장을 예고하며 긴장감을 극대화했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr