'짠순이'로 잘 아렬진 배우 전원주가 피부과에서 거금을 플렉스했다.3일 유튜브 채널 '전원주_전원주인공'에는 '청담동 피부과에서 20년 젊어지는 수백만 원짜리 피부 리프팅 시술 받고 온 전원주. 그런데 가격이 얼마?!!!!'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 전원주는 배우 서우림과 함께 피부과로 향했다. 그는 "난 꾸미질 않아, 허세가 없다. 너무 솔직해서 걱정"이라며 "늙으니까 거울 보기가 싫다. 쭈글쭈글하고 검은 점이 많다"고 피부 고민을 토로했다.피부 탄력을 위해 TV 보다가 얼굴을 때리기도 한다는 전원주는 "곱게 늙고 싶다, 빨래판같이 쭈글쭈글한 여자는 같은 여자도 보기 싫다. 남자는 더 하겠지. 또 늙으면 TV에서 안 쓴다"고 말했다.서우림의 미모에 대해 전원주는 "지방 촬영 가서 같은 방 쓰는데, 자는 걸 들여다보면 덮치고 싶다"며 부러움을 드러냈다. 그러면서 "지금은 이렇게 친구랑 다니지만, 옛날에는 남편 무서워서 일찍 들어갔다. 촬영 후 늦게 들어가면 '앞치마만 두르고 부엌데기만 하는데 늦게 들어와'라고 했다. 무서워서 구부리고 앉아서 빌었다"고 고백해 놀라게 했다.피부과에서 피부 진단을 받은 전원주는 "피부 나이는 15년 정도 어리다. 광택, 감촉 좋다"는 극찬을 받았다.토닝, 리프팅 등 총 6개 시술을 받기로 한 전원주는 "피부과 가격 장난이 아니더라. 원가는 얼마냐"고 물었고, 의사는 500만원 정도 한다"고 답해 놀라게 했다.서우림은 '짠순이' 전원주가 500만원 시술을 받는 사실에 놀라며 "얼마나 예뻐지는지 보고 가겠다"고 이야기했다. 시술 중 전원주는 "고문받는 것 같은데, 예뻐진다고 해서 참는 거다. 이 악물고 참았다"고 털어놨다.시술 후 서우림은 "주름 하나 없이 매끈해졌다"며 감탄했고, 전원주는 "돈도 들여야 해. 기분이 굉장히 좋다"며 본인 카드로 500만원 플렉스했다.한편, 전원주는 화장지 한 칸을 반으로 쪼개 쓰고, 화장품 샘플을 사용하며 짠순이 면모를 공개한 바 있다. 전기료가 아까워 집안 전등도 켜지 않는 그는 은행에 10억원 이상 가치의 금괴를 보유하고 있으며, 자산은 40억원 이상으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr