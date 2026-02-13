사진=텐아시아DB

이호원이 세상을 떠난 안성기와 연기 호흡을 맞췄던 때를 회상하며 깊은 존경심과 추모의 마음을 표했다.최근 서울 중림동 텐아시아 사옥에서 '나 혼자만 레벨업 on ICE' 공연을 마친 이호원을 만나 다양한 이야기를 나눴다.이호원은 영화 '탄생'(2022)을 통해 안성기와 연기 호흡을 맞춰본 바 있다. '탄생'은 한국 최초의 사제인 김대건 신부의 삶을 따라가지만, 특정 종교의 교리를 설파하는 데 초점을 맞추는 작품은 아니다. 조선 말기, 격변의 시대를 살아가는 인물들이 어떤 가치관을 지니고, 어떤 선택을 하며, 어떻게 책임을 지고 살아갔는지를 담담하게 그려낸다.'탄생'은 올해 1월 타계한 배우 안성기의 특별 출연작('노량: 죽음의 바다')를 제외하면 마지막 출연작이기도 하다. '탄생'은 지난해 12월 크리스마스 시즌에 '청년 김대건'이라는 제목의 3부작 드라마로 tvN을 통해 방영되기도 했다.이호원은 안성기와의 촬영을 "영광 그 자체였다"고 표현했다. 그는 "선배님의 성품에 반했다"며 "나도 저런 어른이 돼야겠다고 생각했다"고 전했다.촬영장에서의 안성기는 배우 선배이면서도 인생 선배였다. 이호원은 "많이 뵙지는 못했지만 선배님을 뵐 때마다 온화한 분이라는 걸 느꼈다. 후배들과 꼭 연기에 관한 주제가 아니더라도 이런저런 이야기를 많이 나누셨는데, 마치 아버지처럼 미소 지으며 모든 이야기를 다 들어주셨다"고 기억했다.안성기가 연기에 임하는 태도 역시 깊은 인상을 남겼다. 이호원은 "늘 대본을 보고 준비하시고 진지하게 임하셨다"며 "끝까지 최선을 다해 촬영하시는 모습을 보면서 '나도 저렇게 연기해야겠다'고 생각했다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr