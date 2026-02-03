인피니트 김성규, 고요한 흑백 무드…'OFF THE MAP' 3월 컴백 예열

사진제공=빌리언스

김성규가 새 앨범 콘셉트 일부를 공개하며 컴백에 본격적인 시동을 걸었다.소속사 빌리언스는 2일 공식 SNS를 통해 김성규의 미니 6집 '오프 더 맵(OFF THE MAP)' 첫 번째 조각을 공개했다.공개된 사진 속 김성규는 벽과 바닥만으로 구성된 흑백 무드의 비워진 공간 속에서 고요한 분위기를 완성했다. 천장에서 내려오는 조명 아래 서 있거나 의자에 앉아 정면을 응시하는 모습은 절제된 감성과 몰입감을 동시에 자아낸다.거친 필름 질감을 연상시키는 모노톤 이미지와 대비를 이루는 빛과 그림자 연출은 김성규 특유의 분위기를 더욱 선명하게 담아낸다. 감정을 과하게 드러내기보다 담담하게 표현한 눈빛과 자연스러운 포즈는 새 앨범을 통해 선보일 새로운 음악에 대한 궁금증을 더욱 높인다.앞서 김성규는 베일에 싸인 스케줄러를 공개하며 'OPEN ANYTIME!' 문구를 함께 업로드해 팬들의 호기심을 자극했다. 이번 사진 역시 빈 스케줄러 프로모션의 연장선으로 공개됐다.김성규의 솔로 앨범 발매는 2023년 6월 선보인 미니 5집 '2023 에스에스 컬렉션(2023 S/S Collection)' 이후 약 2년 8개월 만이다. 오랜 시간 공들여 준비한 만큼, 새 앨범 '오프 더 맵'을 통해 한 단계 진화한 음악적 역량을 선보일 김성규가 어떤 감성으로 가요계를 물들일지 이목이 집중된다.김성규의 미니 6집 '오프 더 맵'은 오는 3월 2일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr