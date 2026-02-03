김나영 아들, 엄마보다 아빠 마이큐와 볼 부비부비 ♥스킨십…"우리 가족"

마이큐와 재혼한 방송인 김나영이 단란한 가족의 모습을 자랑했다.김나영은 3일 자신의 인스타그램에 "우리 가족"라는 글과 함께 가족 화보를 게시했다. 공개된 사진 속 김나영은 남편 마이큐, 두 아들과 함께 단란한 모습을 뽐낸다. 두 아들은 김나영과 똑같은 단발머리 헤어스타일로 더욱 귀여워 눈길을 끈다.특히 아빠 마이큐와 얼굴을 맞대고 있는 아들의 투샷은 훈훈함을 자아낸다. 행복한 네 식구의 모습은 미소를 유발한다.2021년부터 공개 열애해온 김나영과 마이큐는 지난해 10월 결혼했다. 부부는 두 아들을 양육하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr