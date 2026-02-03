사진=그룹 트와이스 모모 인스타그램

그룹 트와이스 모모가 의외의 볼륨감 넘치는 몸매를 과시했다모모는 1일 본인의 인스타그램 계정에 "Confetti MISAMO"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게시했다.공개된 사진에는 그룹 트와이스의 유닛인 미사모 활동 과정에서 촬영된 비하인드 장면들이 담겼다. 사진 속 모모는 가슴 부위가 절개된 형태의 전신 가죽 의상을 입고 포즈를 취했다. 특히 의상을 통해 강조된 체형과 특유의 차가운 분위기가 시선을 모았다.모모가 소속된 트와이스 유닛 미사모는 오는 4일 일본에서 첫 번째 정규 앨범 "PLAY(플레이)"를 정식으로 발매할 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr