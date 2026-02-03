에이티즈, 컴백 3일 남았다…MV 포스터 공개

사진 제공 = KQ엔터테인먼트

가수 에이티즈(ATEEZ)가 신곡의 분위기를 짐작하게 하는 사진을 선보이며 복귀를 예고했다.소속사 KQ엔터테인먼트는 3일 공식 SNS 계정에 에이티즈의 미니 13집 '골든 아워 : 파트 4(GOLDEN HOUR : Part.4)' 타이틀곡 '아드레날린(Adrenaline)' 뮤직비디오 포스터를 게재했다. 해당 포스터에는 조명이 쏟아지는 무대와 현장을 메운 관중의 모습이 담겼다. 곡 제목인 '아드레날린'을 비롯해 '2026.02.06', '2PM KST' 등 구체적인 출시 정보가 포함됐다.신곡 '아드레날린'은 강력한 엔진 음향을 연상시키는 사운드로 에이티즈 특유의 역동적인 에너지를 표현한 트랙이다. 가수 홍중과 가수 민기가 노랫말 작업에 직접 참여해 고유의 색채를 투영한 만큼, 향후 공개될 무대 연출에 시선이 모인다.앞서 공개된 뮤직비디오 트레일러는 사막의 모래바람을 가르며 달리는 열차를 배경으로 압도적인 영상미를 보여줬다. 이 영상은 공개 이후 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 월드와이드 1위와 비디오 트렌딩 월드와이드 2위에 오르며 국외 시장에서의 화제성을 입증했다.에이티즈의 새 미니 음반 '골든 아워 : 파트 4'는 오는 6일 오후 2시 각종 음원 사이트에서 정식으로 출시된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr