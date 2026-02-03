사진=텐아시아DB

에이핑크(Apink) 정은지의 감성으로 완성한 리메이크 음원이 공개된다.정은지는 오늘(3일) 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 리메이크 신곡 '앵무새'를 발매한다.'앵무새'는 지난 2006년 방영된 MBC 드라마 '궁'의 OST로, 서정적인 멜로디와 애절한 가사가 깊은 인상을 남기며 오랜 시간 사랑받아온 곡이다. 극의 분위기와 어우러진 감성으로 꾸준히 회자하며 명곡으로 자리 잡았다.이번 리메이크에서는 원곡이 지닌 감성을 바탕으로 기타, 베이스, 스트링 중심의 편곡을 더 해 2000년대 초반 감성을 현대적으로 재해석했다. 여기에 정은지 특유의 허스키하면서도 안정적인 보컬이 더해져 곡의 감정을 한층 깊이 있게 완성했다.정은지는 데뷔 15주년을 맞은 에이핑크 활동과 함께 솔로 아티스트로서도 꾸준한 음악적 행보를 이어가고 있다. 지난 1월에 발매한 에이핑크의 열한 번째 미니앨범 '리 : 러브(RE : LOVE)'의 타이틀곡 '러브 미 모어(Love Me More)'로 음악방송 1위를 거머쥐었으며, 콘서트와 연기 활동 등을 통해 팬들과 활발히 소통하며 변함없는 인기를 이어가고 있다.정은지의 리메이크 신곡 ‘앵무새’는 오늘(3일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매되며, 유튜브 원더케이 채널을 통해 라이브 클립도 동시에 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr