사진제공=일공이팔

사진=아우라 SNS

사진제공=일공이팔

팔로워 209만에 육박하는 가수 아우라(AOORA)가 인도에서 열린 특별한 합동 결혼식에서 축하 무대를 선보여 훈훈함을 자아냈다.아우라는 지난 2일 자신의 SNS에 인도 구자라트 주에서 열린 대규모 합동결혼식에 공식 초청돼 선보인 무대, 비하인드 영상 등을 게시했다. 아우라는 특유의 에너지 넘치는 공연으로 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다.아우라는 "Congratulations on your marriage to all the beautiful couples. I'm so happy to be able to attend this wonderful occasion. I wish everyone life full of joy and peace always. Thank you to Pravin Bera sir and Devji Hathiyani sir for inviting me. I hope everyone has a happy February (모든 아름다운 커플들의 결혼을 진심으로 축하한다. 이렇게 멋진 자리에 함께할 수 있어 정말 행복했다. 모든 분들의 삶에 항상 기쁨과 평화가 가득하길 바란다. 초대해 주신 Pravin Bera 님과 Devji Hathiyani 님께 진심으로 감사드린다. 모두에게 행복한 2월이 되길 바란다)"라고 글을 올렸다. 영상 속을 통해 결혼식 축하 무대를 선보인 아우라의 모습을 확인할 수 있다.이 행사는 커플 40쌍이 참여한 공익적 성격의 합동 결혼식으로 구자라트 주의 정재계 주요 인사들과 약 2만 명의 하객이 운집했다고 알려졌다. 아우라는 예비부부들의 앞날을 응원하는 행사 취지에 깊이 공감해 개런티 없이 무대에 올랐다고 한다.아우라는 인도 현지에서 새 앨범 발매 및 공연 등 다채로운 활동을 이어갈 예정이다. 아우라는 인스타그램 팔로워 약 209만, 유튜브 구독자 101만명을 보유하고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr