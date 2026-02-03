사진 = 위드어스엔터테인먼트

그룹 에이핑크(Apink)가 중화권 차트 정상에 올랐다.에이핑크가 지난달 5일 발매한 열한 번째 미니앨범 'RE : LOVE(리 : 러브)' 타이틀곡 'Love Me More(러브 미 모어)'는 중국 최대 규모의 음악 스트리밍 플랫폼 QQ뮤직의 K팝 위클리 차트에서(1월 9일~29일 기준) 3주 연속 1위를 차지했다.또한 싱가포르 최대 미디어 그룹인 미디어코프에서 운영 중인 라디오 채널 'YES 933(예스 933)'에서 발표한 K팝 차트 '최강한풍방(最强韩风榜)'에서 2주 연속(1월 19일~2월 1일 기준) 1위를 석권했다.이번 미니 11집은 앞서 홍콩, 마카오, 대만을 포함한 19개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에 올랐다. 타이틀곡 'Love Me More'는 2월 2일 기준 중국 애플뮤직 차트, 싱가포르 아이튠즈 톱 송 차트, 한국과 중국 샤잠 차트에서 꾸준히 순항을 이어가고 있다.에이핑크는 현재 아시아 투어 'The Origin : APINK(더 오리진 : 에이핑크)' 준비에 박차를 가하고 있다. 'The Origin : APINK'는 오는 21일과 22일 서울을 시작으로 3월 7일 타이베이, 21일 마카오, 4월 4일 싱가포르, 11일 가오슝 등 지역에서 이어진다. 올해로 데뷔 15주년을 맞이하는 에이핑크는 팀의 서사를 총망라한 공연으로 팬들과 만날 계획이다.에이핑크의 여덟 번째 단독 콘서트 'The Origin : APINK'는 오는 21일 오후 6시, 22일 오후 4시 서울 중구 장충체육관에서 열린다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr