사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

배우 윤유선과 판사 출신 이성호 부부가 방송 최초로 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'에 동반 출연해 25년 결혼 생활의 풀스토리를 단독 공개한다.3일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'에서는 데뷔 52년 차를 맞은 윤유선과 '어금니 아빠 사건', '전 경찰청장 실형 선고' 등으로 대중에게 이름을 알린 전 판사이자 현 법조인 이성호가 출연한다.두 사람은 2000년 겨울 소개팅으로 만난 뒤 98일 만에 초고속 결혼에 골인했다. 올해로 결혼 25주년을 맞은 윤유선, 이성호 부부는 "사계절을 다 겪어보고 결혼할걸"이라는 솔직한 소감을 밝혀 웃음을 자아낸다. 이어 이성호는 "윤유선은 내 이상형이 아니었다. 결혼 못 할까 봐 내가 구제해 준 것"이라며 일관된 주장을 펼쳐 스튜디오를 술렁이게 한다.그러자 윤유선은 "연애할 때 지나는 길도 아니면서 매일 지나는 길이라며 나를 만나러 왔잖아"라며 정면 반박에 나선다. 두 사람은 각자의 주장을 뒷받침하기 위해 그동안 숨겨왔던 사생활까지 낱낱이 폭로한다는데. 과연 25년 동안 이어진 두 사람의 엇갈린 주장 속 숨겨진 진실은 무엇일까.두 사람은 결혼 7년 차에 찾아온 위기에 대해서도 고백한다. 말다툼 중 좁혀지지 않는 간극에 결국 남편 이성호가 "내가 집을 나가겠다"라며 가출 선언까지 한 것. 그러나 윤유선은 단 한 마디로 별거 위기를 극복했다고 밝힌다. 이성호는 예상치 못한 아내의 반응에 가출 결심을 철회했고, 이를 본 MC들은 "현명하다"며 찬사를 금치 못했다는 후문이다.'동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'은 이날 오후 10시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr