유명 여배우 부친, 나의 의혹 불거졌다…숨겨진 가족사에 "차마 묻지 못해" ('아빠하고')

39년 차 배우이자 ‘뮤지컬계 대모’ 전수경이 나이 의혹을 부를 만큼 건강한 97세 아버지와 함께하는 일상을 공개한다.오는 4일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 예능 '아빠하고 나하고 시즌3'에는 1세대 원조 뮤지컬 스타이자 팔색조 매력의 39년 차 배우 전수경이 새로운 딸 대표로 합류한다. 전수경의 아버지는 1930년생으로, 일제강점기·광복·한국전쟁·베트남전까지 한국의 근현대사 그 자체를 겪고 97세가 됐다.홀로 아침을 맞은 전수경의 아버지는 97세에도 스마트폰이 익숙한 듯 자연스럽게 너튜브에 들어갔다. 이어 트로트 노래를 직접 찾아 들으며 하루를 시작했다. 또 여유롭게 온몸 스트레칭, 투명 아령으로 아침 운동을 했다. 이 모습에 임형주는 “저보다 더 유연하시다”며 놀랐고, 수빈은 “민증 검사해봐야 한다”고 의혹을 자아내는 전수경 아버지의 체력에 감탄했다.게다가 돋보기가 필요 없는 시력과 작은 소리도 한 번에 듣는 청력까지, 97세라고는 믿어지지 않는 건강에 모두가 깜짝 놀랐다. 특히 껍질이 딱딱한 게장도 폭풍 흡입하는 ‘파워 먹방’까지 선보였다.전수경의 아버지는 의문의 기계를 켠 뒤 장부를 꺼냈다. 이것이 건강의 비결이 담긴 비책인지 호기심이 집중됐다. 그러나 그 정체는 노래방 기계와 직접 작성한 애창곡 명단이었다. 아버지는 내공이 느껴지는 구수한 노랫가락을 뽑아냈다. 무대 매너는 기본이고 완벽한 음정과 박자를 갖춘 아버지는 흥겨운 춤사위까지 선보였다.가사도 읽지 않고 노래하는 아버지의 모습에 수빈은 “가사를 다 외우고 계시나 봐요”라며 신기해했다. 한혜진은 “전수경 씨가 아버지 닮으셨나 보다”라며 대를 잇는 가창력을 인정했다. 이에 전현무는 “다음에 ‘미스터트롯’ 나가시면 안 돼요?”라며 적극 추천했다.97세 아버지와 함께 출연을 결심한 전수경은 “아버지께 꼭 듣고 싶은 가족사가 있다. 차마 묻지 못했었다”며 ‘아빠하고 나하고’를 통해 숨겨진 가족사를 풀어갈 것을 예고했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr