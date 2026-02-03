가수 한로로/사진제공=어센틱

가수 한로로(HANRORO)가 대만 타이베이에서 데뷔 이래 첫 해외 단독 공연을 마쳤다.한로로는 지난 1월 31일 타이베이 빌보드 라이브 타이베이(Billboard Live TAIPEI)에서 'HANRORO LIVE 2026 in TAIPEI'를 진행했다. 이번 공연은 현지 시간 기준 오후 5시와 8시, 총 2회에 걸쳐 열렸다.공연은 EP '이상비행'의 수록곡 '해초'로 시작됐다. 이어 '금붕어', '비틀비틀 짝짜꿍', 'ㅈㅣㅂ', '입춘' 등이 연달아 연주됐다. 본 공연의 마지막 곡으로는 EP '자몽살구클럽'의 타이틀곡 '시간을 달리네'가 선정됐다.앙코르 무대에서는 2023년 발매된 첫 번째 EP '이상비행'의 수록곡 '사랑하게 될 거야'를 선보였다. 해당 곡은 현재 국내 주요 음원 차트 상위권에 이름을 올리고 있다.타이베이 공연을 마무리한 한로로는 향후 글로벌 활동을 지속할 계획이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr