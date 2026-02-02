'케데헌' 그래미서 상 탔지만…뒷맛 씁쓸한 K팝 반쪽 수상 [TEN스타필드]

'케이팝 데몬 헌터스' 헌트릭스/ 사진=넷플릭스

사진=더블랙레이블

K팝을 전면에 내세운 콘텐츠의 대표곡 '케이팝 데몬 헌터스'가 그래미에서 상을 받았다. K팝 최초의 그래미 수상이기에 상징적이지만, 케데헌은 한국 자본으로 만든 콘텐츠가 아닌데다가 그래미 상 마저 본상이 아닌 특정 부문에 대한 상이어서 아쉬움이 남는다.2일 오전(한국 시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열린 '제68회 그래미 어워즈'에서 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의(이하 '케데헌') OST '골든'(Golden)이 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어' 부분 수상작이 됐다. 이로써 '골든' 곡 작업에 참여한 이재(EJAE)를 포함해 테디, 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동) 등 더블랙레이블 프로듀서진이 그래미의 영예를 안았다K팝 장르의 곡이 그래미 수상작으로 이름을 올린 것은 이번이 처음이다. 특히 국내 K팝 신에서 프로듀서로서 활발하게 활동하며 수많은 히트곡을 낸 테디가 참여한 점이 상징적이다. K팝의 완성도와 대중성, 산업적 노하우가 결합된 결과라는 평가가 가능한 대목이다.그간 K팝에게 유독 높았던 그래미 문턱을 넘었단 점에서 의미 있는 수상이지만, K팝의 성과로 볼 수 있을지를 두고는 의견이 갈린다. '케데헌'의 제작사는 미국 기업 소니픽처스, 콘텐츠를 유통한 플랫폼은 넷플릭스다. '골든'을 가창한 이재(EJAE), 오드리 누나, 레이 아미는 한국계 미국인이다. 한국계라는 공통점은 있으나, 세 사람 모두 그간 활동 기반을 미국에 둬 왔다. K팝을 전면에 내세운 콘텐츠가 그래미에서 인정받았지만, 그 배경에는 미국 중심의 제작 시스템이 자리하고 있다는 것.이는 올해 그래미의 타 부문 수상작들을 통해 선명하게 나타난다. K팝 아티스트로서 글로벌 무대의 중심에 섰던 로제는 '아파트'(APT.)로 본상인 '올해의 노래'와 '올해의 레코드'를 비롯해 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스'까지 총 3개 부문 후보로 올랐으며, 이를 인정받아 이날 그래미 오프닝 무대를 맡아 시상식의 포문을 열었다. 그러나 수상은 불발되며 무관에 그쳤다. 하이브와 게펜레코드의 합작 글로벌 걸그룹 캣츠아이 역시 신인상 후보에 이름을 올리는 데 그쳤다. K팝 시스템에서 출발한 아티스트들이 그래미에서 성과를 수상으로 연결하기까지는 여전히 넘어야 할 벽이 높다는 점을 보여주는 대목이다.K팝의 언어와 제작 방식이 글로벌 무대에서 통했다는 점은 분명한 진전이다. 다만 그 성과가 미국 중심의 제작·유통 구조 안에서 완성된 것도 사실이다. 반쪽짜리 수상이란 평가가 나오는 이유다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr