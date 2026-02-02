블랙핑크 로제/ 사진=텐아시아 DB

그룹 블랙핑크 로제의 '아파트'(APT.)가 그래미 '올해의 레코드' 후보에 올랐으나 결국 수상에 실패했다.2일 오전(한국 시간) 미국 로스앤젤레스에서 크립토닷컴 아레나에서 '제68회 그래미 어워즈'가 열렸다.로제의 '아파트'는 본상에 해당하는 '올해의 노래'와 '올해의 레코드'를 비롯해 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스'까지 총 3개 부문 후보로 올랐지만, 결국 수상이 불발되며 무관에 그쳤다.그래미의 '올해의 레코드' 부문 수상의 영예는 켄드릭 라마와 시저(SZA)의 '루터'(Luther)에게 돌아갔다. '올해의 노래' 부문 수상작으로는 빌리 아일리시의 '와일드 플라워'(Wildflower)가 호명됐다. '베스트팝 듀오/그룹 퍼포먼스' 부분의 주인공은 영화 '위키드' OST '디파잉 그래비티'(Defying Gravity)를 부른 신시아 에리보와 아리아나 그란데가 됐다.한편, 이날 로제는 브루노 마스와 '아파트' 합동 무대로 그래미 어워즈의 오프닝을 장식했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr