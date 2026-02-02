사진제공=TV조선

전 레슬링 국가대표 심권호가 병원에서 포착된다.오는 2일 방송되는 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 심현섭에 이어 심씨 문중의 노총각 장가보내기 프로젝트 두 번째 주인공이 된 레슬링 레전드 심권호가 병원을 방문해 걱정을 자아낸다.앞서 심현섭의 도움으로 결혼정보회사와의 일정을 잡았던 그는 복부 초음파를 받기 위해 침대에 눕는다. 담당의는 "여기 혹이 하나 보인다. 암이나 그런 건 아닌 것 같다"고 진단을 내린다. 또 "잘 치료하도록 도와드릴 테니까 제가 하라는 대로 잘하시면..."이라며 심권호를 안심시킨다.하지만 화면에 집중하던 담당의는 "그게 문제가 아니다"라며 화들짝 놀란다. VCR로 지켜보던 사랑꾼들도 걱정의 반응을 보내고, 김국진 역시 "의사 선생님이 놀라셨다"며 심각한 표정을 짓는다. 이후 담당의는 "당장 CT를 찍어봐야겠다"고 심권호에게 다급하게 말한다는데. 연애 워크숍에서 건강한 모습으로 53세의 저력을 과시했던 '레슬링 영웅' 심권호의 건강에 과연 무슨 일이 생긴 것인지 궁금증을 자아낸다.'조선의 사랑꾼'은 2일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr