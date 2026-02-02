사진=텐아시아DB

사진=곽튜브 유튜브 캡처

배우 안보현이 유튜버 '곽튜브'와의 튀르키예 여행을 통해 친근하고 소탈한 매력을 보여줬다.안보현은 최근 유튜브 채널 '곽튜브'를 통해 공개된 튀르키예 미식 여행기에 출연했다. 평소 친분이 두터운 곽튜브와 함께 카파도키아와 이스탄불로 떠난 그는 카메라를 의식하지 않는 솔직한 모습은 물론, 여행 자체를 온전히 즐기는 모습과 배려 깊은 행동으로 훈훈함을 자아냈다.영상에서 단연 눈길을 끈 것은 안보현의 지치지 않는 에너자이저 기질이었다. 여행 중 쉬지 않고 움직이면서도, 쉬는 시간조차 무언가 활동을 찾아 나서는 체력을 과시한 것. 특히 안보현은 카파도키아 구석구석을 누비며 계속해서 더 좋은 풍경을 눈에 담기 위해 부지런히 걷고 또 걸었다.또 모든 여행자의 버킷리스트로 손꼽히는 카파도키아 열기구 탑승을 위해 이른 새벽부터 일정을 시작했음에도 피곤한 기색 없이 "운이 좋다"며 아이처럼 기뻐하는 모습을 보여줬다. 이와 함께 캐주얼한 여행복 차림에도 깨끗한 피부와 탄탄한 피지컬을 자랑해 시청자들의 감탄을 자아내기도 했다.듬직한 모습 역시 돋보였다. 여행 내내 곽튜브를 살뜰히 챙기며 듬직한 형 역할을 톡톡히 한 안보현은 무거운 배낭을 멘 상태에서도 곽튜브의 짐을 대신 들어주려고 노력하는 등 몸에 밴 배려심을 보여줬다.한편 안보현은 현재 tvN 월화드라마 '스프링 피버'를 통해 시청자들과 만나고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr