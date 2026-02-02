사진=정해인 SNS

배우 정해인이 인종차별을 당했다는 의혹이 제기된 가운데, 이후 근황을 전했다.정해인은 지난 1일 자신의 인스타그램 스토리에 "10.11Km"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 정해인이 러닝을 즐기고 있는 듯 올블랙 룩을 착용한 채 포즈를 취하고 있는 모습. 그는 국내 도로를 배경으로 미소를 짓고 있어 눈길을 끌었다.앞서 정해인은 지난 17일 열린 한 패션쇼에 참석했다. 이때 한 영상을 통해 정해인이 두 서양인 남성들 사이에서 다리를 오므린 채 앉아 있는 모습이 포착됐다. 양옆 남성들은 다리를 벌리고 있었고, 정해인을 사이에 두고 대화도 나눴다. 껌을 씹고 있던 정해인은 다소 불편한 표정을 짓기도 했다.이를 두고 누리꾼들 사이에서는 인종차별이라는 비판이 쏟아졌다. 일각에서는 "무례한 행동인 것은 맞지만 인종차별까지 몰고 가는 것은 다소 예민하다"며 "인종을 불문하고 매너가 없는 개인의 문제"라는 반응도 있었다.한편 정해인은 넷플릭스 시리즈 '이런 엿 같은 사랑'을 차기작으로 선택해 팬들과의 만남을 예고했다. 이 작품은 기억상실에 걸린 검사 고은새(하영 분)와 자신이 그의 남자친구라 주장하는 복싱 코치 장태하(정해인 분)의 동거를 중심으로 펼쳐지는 이야기를 그린다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr