/ 사진제공=티빙

그룹 에이핑크 멤버 손나은의 동생이자 프로 골퍼 손새은과 공개 열애 중인 임찬규가 육아에 도전한다. 앞서 두 사람은 결혼설이 있기도 했지만 임찬규는 "올해 결혼한다는 소식은 사실이 아니다. 정해지면 알려드리겠다"고 해명한 바 있다.티빙 오리지널 '야구기인 임찬규' 4화에서는 '임아빠'로 변신한 임찬규와 그의 절친이자 LG 트윈스의 프랜차이즈 스타 홍창기가 함께하는 파란만장한 '삼형제 육아 도전기'가 펼쳐진다.비시즌을 맞아 육아에 지친 동료 유부남 선수들을 위해 큰맘 먹고 대리 육아에 나선 두 선수를 혼비백산하게 한 주인공은 아빠들을 쏙 빼닮은 '트윈스 주니어' 3인방이다. 유영찬 선수의 아들 유이안, 박해민 선수의 아들 박이든, 그리고 고우석 선수의 아들 고태현 군이 그 주인공으로, 그라운드의 에이스들도 쩔쩔매게 만든 아이들의 무한 체력과 키즈카페 곳곳에서 발발하는 '장난감 소유권 분쟁'은 9회 말 투아웃 상황보다 더한 긴장감을 자아낸다.특히 오전 9시부터 시작해 쉼 없이 이어지는 놀이 시간과 점심 식사, 그리고 잠도 자지 않는 '에너자이저' 주니어들의 공세에 두 선수는 급격한 체력 저하를 겪는다. 평소 냉철한 승부사였던 홍창기가 공룡 수트를 착용하고 고군분투하는 모습은 물론, 카메라가 꺼진 순간에도 대화가 끊이지 않던 임찬규의 무한 에너지마저 방전시킨 육아 현장은 '영혼이 가출'한 에이스들의 리얼한 모습과 함께 이번 화의 핵심 관전 포인트가 될 전망이다.티빙 오리지널 '야구기인 임찬규' 4화는 2일 오후 6시 티빙에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr