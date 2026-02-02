사진='은애하는 도적님아' 캡처

배우 문상민이 '은애하는 도적님아'에서 사랑의 아픔을 딛고 진정한 대군으로 거듭나는 성장 서사를 그려내며 주목받고 있다.지난달 31일과 2월 1일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아' 9, 10회에서 도월대군 이열 역을 맡은 문상민은 초반의 철부지 이미지를 완전히 벗어던지고, 사랑하는 여인 홍은조(남지현 분)와 백성을 구하기 위해 자신을 내던졌다.문상민은 극 초반 홍은조에게 거절당해 하찮미를 내뿜던 소년의 모습에서, 위기의 순간 사랑하는 여인을 구하고자 목숨까지 거는 남자가 되어가는 과정을 섬세하게 묘사했다. 특히 9회에서 홍은조를 지키려다 대신 화살을 맞고도 옅은 미소를 지어 보인 장면은 시청자들의 이목을 집중시켰다.또 문상민은 10회에서 라이벌 임재이(홍민기 분)와 홍은조를 지키기 위해 전략적 동맹을 맺는 유연함을 보여주는가 하면, 왕 이규(하석진 분)와 팽팽하게 대립했다. 무엇보다 홍은조와 다시 영혼이 뒤바뀌는 찰나의 순간을 눈빛 하나로 묘사해 낸 그의 연기력은 몰입도를 높였다.새로운 국면을 알린 영혼 체인지로 예측 불허의 2막이 예고된 가운데, 문상민은 코믹과 정극을 오가는 폭넓은 연기 스펙트럼으로 성장 서사를 완성하며 확신의 로코 대군을 넘어 확신의 멜로 장인으로서의 입지를 굳혔다.'은애하는 도적님아' 11회는 오는 7일 오후 9시 20분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr