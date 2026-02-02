사진=텐아시아DB

MBC에브리원 '호텔 도깨비' 3회에서는 도깨비즈의 웃음과 노동이 쉴 새 없이 교차하는 본격적인 호텔 운영기가 펼쳐진다. 그런 가운데 워너원 출신이자 AB6IX의 멤버 이대휘와 에이핑크 탈퇴 후 배우로 활약하는 손나은의 케미가 눈길을 끈다.이날 저녁, 도깨비즈는 첫날밤을 맞은 손님들을 위해 제주산 고사리와 신선한 나물을 듬뿍 넣은 '비빔밥 한 상'과 따끈한 미역국을 대접한다. '운행 도깨비' 전성곤(곤대장)과 이대휘가 분주하게 서빙을 나르는 사이, '마스터' 고두심은 비빔밥 재료 하나하나에 담긴 의미와 한국식 정(情)을 차분하게 설명하며 손님들의 이해를 돕는다. 그의 따뜻한 설명이 곁들여지자, 낯선 한식에 호기심을 보이던 손님들의 젓가락도 바쁘게 움직이기 시작한다.이탈리아에서 온 꼬마 손님 카를로는 'K-푸드'의 매력에 푹 빠진 모습으로 시선을 강탈한다. 매울 법한 고추장 양념에도 아랑곳하지 않고 달걀과 고기, 버섯을 골고루 비벼 야무지게 입에 넣는 '폭풍 먹방'을 선보인 것. 카를로의 복스러운 모습에 고두심은 식사 내내 흐뭇한 '할머니 미소'를 감추지 못했다는 후문이다.식사 후에는 한옥의 정취가 물씬 풍기는 사랑방으로 자리를 옮겨 '전통 간식 타임'이 이어진다. 처음 접해보는 좌식 문화를 다소 어색해하던 손님들도 달콤한 식혜의 맛과 도깨비들의 친화력에 무장 해제되어 여유로운 시간을 즐긴다. 여기에 통역과 리액션을 오가며 분위기 메이커 역할을 톡톡히 한 이대휘와 손나은 덕분에, 국적을 뛰어넘은 깊은 교감이 사랑방을 가득 채운다.하지만 훈훈한 밤도 잠시, 도깨비즈에게 예고 없는 '새벽 노동'이 찾아온다. 다음 날 예정된 한라산 등반팀의 조식을 위해 메인 셰프 김동준이 새벽 4시에 기상한 것. 모두가 잠든 고요한 새벽, 홀로 주방에 남아 단호박죽을 끓이던 김동준은 끝이 보이지 않는 호박 손질에 급기야 "하염없이 눈물이 나네"라며 정체불명의 노래를 흥얼거려 '짠내' 웃음을 유발한다.이윽고 찾아온 영업 2일 차 아침, 도깨비즈는 손님들의 취향에 맞춰 '한라산 등반팀'과 '승마·감귤 체험 팀'으로 나뉘어 투어를 시작한다. 눈 덮인 한라산의 장엄한 절경부터 제주의 싱그러움을 만끽할 수 있는 감귤 농장 체험까지, 극과 극의 일정 속에서 펼쳐지는 도깨비들과 손님들의 특별한 여행기는 시청자들에게 대리 힐링을 선사할 전망이다.또한 '호텔 도깨비'를 찾아온 스페셜 알바생이 등장해 호텔의 활기를 더할 예정이다. 못하는 게 없는 황금 알바생의 정체에 관심이 쏠리는 가운데, 제주의 아름다움과 도깨비들의 진정성 있는 땀방울이 담긴 영업 2일 차 이야기는 3일 화요일 오후 8시 30분 MBC에브리원 '호텔 도깨비' 3회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr