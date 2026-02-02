이다은, 지 팔자 지가 꼰다고… ♥윤남기가 어떻게 했길래

돌싱글즈' 이다은을 데리러 남편 윤남기가 출동했다.이다은은 최근 자신의 계정에 "커플사진인 듯 커플사진 아닌 커플사진 같은 사진💜 오늘 제가 일정이 여러 개라 여기 갔다 저기 갔다 동분서주했는데 본인 일정 취소하고 마지막 미팅 장소에 뿅! 하고 나타나준 남편 고마워유🤍"라고 적었다.그러면서 "근데 면허 따지 말라고 자꾸 말리는 오빠… 제가 운전하는 걸 상상만 해도 불안하다며 육체적인 피로를 선택한 사람입니다 ㅋㅋ 이쯤 되면 자업자득…. 지팔지꼰……뭐 그런가요?ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 노래는 오늘 차 안에서 들었던 노래 🫶🏻"라고 덧붙였다.공개된 사진 속 두 사람은 카페에서 단란하게 사진을 남겼다.이다은은 MBN '돌싱글즈2'에 출연해 윤남기와 인연을 맺고 2022년 재혼했다. 당시 슬하에 딸 리은 양을 두고 있던 이다은은 윤남기와 재혼 후 아들을 출산했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr