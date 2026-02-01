모델 겸 배우 이다희의 우아한 드레스 자태가 눈길을 끈다.
최근 이다희는 자신의 인스타그램에 "Bake your dream"이라는 멘트와 사진을 올렸다.
사진 속 이다희는 우드 톤 벽면 앞에 서서 블랙 레더 소재의 슬립 드레스를 착용하고 길게 뻗은 라인을 강조했다. 얇은 스트랩과 바디라인을 따라 잡힌 절개 디테일이 미니멀한 긴장감을 더했고 블랙 스타킹과 스터드 장식 하이힐을 매치해 룩의 무드를 한층 날카롭게 끌어올렸다. 두 팔을 가볍게 벌린 포즈에서는 드레스의 광택이 자연광을 받아 은은하게 번졌고, 한 걸음 내딛는 장면에서는 치마 라인이 자연스럽게 접히며 슬림한 실루엣이 또렷해졌다. 다른 사진에서는 한 손을 뒤로 둔 채 고개를 살짝 기울여 시선을 정리했고 프레임 한쪽에 걸린 흰 꽃 장식이 차분한 배경 포인트로 어우러졌다. 이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "여신 다희" "누나 정말 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.
한편 이다희는 MBN '천하제빵'에 심사위원으로 출연한다. '천하제빵'은 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 'K빵'의 열풍을 이끌 세계최강 제과제빵사를 선발하는 국내 최초 K-베이커리 서바이벌이다. 72명의 제빵·제과사들이 계급장을 떼고 상금 1억원을 두고 대결을 펼친다. 제작발표회에서 이다희는 "촬영 때 거의 모든 종류의 빵들을 먹었던 것 같다"면서 "녹화할 때 먹다 보면 배부른데 계속 들어가게 되는데 그 정도로 참가자들의 빵들이 전부 맛있다"고 밝혔다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 이다희는 자신의 인스타그램에 "Bake your dream"이라는 멘트와 사진을 올렸다.
사진 속 이다희는 우드 톤 벽면 앞에 서서 블랙 레더 소재의 슬립 드레스를 착용하고 길게 뻗은 라인을 강조했다. 얇은 스트랩과 바디라인을 따라 잡힌 절개 디테일이 미니멀한 긴장감을 더했고 블랙 스타킹과 스터드 장식 하이힐을 매치해 룩의 무드를 한층 날카롭게 끌어올렸다. 두 팔을 가볍게 벌린 포즈에서는 드레스의 광택이 자연광을 받아 은은하게 번졌고, 한 걸음 내딛는 장면에서는 치마 라인이 자연스럽게 접히며 슬림한 실루엣이 또렷해졌다. 다른 사진에서는 한 손을 뒤로 둔 채 고개를 살짝 기울여 시선을 정리했고 프레임 한쪽에 걸린 흰 꽃 장식이 차분한 배경 포인트로 어우러졌다. 이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "여신 다희" "누나 정말 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.
한편 이다희는 MBN '천하제빵'에 심사위원으로 출연한다. '천하제빵'은 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 'K빵'의 열풍을 이끌 세계최강 제과제빵사를 선발하는 국내 최초 K-베이커리 서바이벌이다. 72명의 제빵·제과사들이 계급장을 떼고 상금 1억원을 두고 대결을 펼친다. 제작발표회에서 이다희는 "촬영 때 거의 모든 종류의 빵들을 먹었던 것 같다"면서 "녹화할 때 먹다 보면 배부른데 계속 들어가게 되는데 그 정도로 참가자들의 빵들이 전부 맛있다"고 밝혔다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT