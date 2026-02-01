사진 = 이다희 인스타그램

모델 겸 배우 이다희의 우아한 드레스 자태가 눈길을 끈다.최근 이다희는 자신의 인스타그램에 "Bake your dream"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이다희는 우드 톤 벽면 앞에 서서 블랙 레더 소재의 슬립 드레스를 착용하고 길게 뻗은 라인을 강조했다. 얇은 스트랩과 바디라인을 따라 잡힌 절개 디테일이 미니멀한 긴장감을 더했고 블랙 스타킹과 스터드 장식 하이힐을 매치해 룩의 무드를 한층 날카롭게 끌어올렸다.두 팔을 가볍게 벌린 포즈에서는 드레스의 광택이 자연광을 받아 은은하게 번졌고, 한 걸음 내딛는 장면에서는 치마 라인이 자연스럽게 접히며 슬림한 실루엣이 또렷해졌다. 다른 사진에서는 한 손을 뒤로 둔 채 고개를 살짝 기울여 시선을 정리했고 프레임 한쪽에 걸린 흰 꽃 장식이 차분한 배경 포인트로 어우러졌다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "여신 다희" "누나 정말 사랑해요" 등의 댓글을 달았다.한편 이다희는 MBN '천하제빵'에 심사위원으로 출연한다. '천하제빵'은 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 'K빵'의 열풍을 이끌 세계최강 제과제빵사를 선발하는 국내 최초 K-베이커리 서바이벌이다. 72명의 제빵·제과사들이 계급장을 떼고 상금 1억원을 두고 대결을 펼친다.제작발표회에서 이다희는 "촬영 때 거의 모든 종류의 빵들을 먹었던 것 같다"면서 "녹화할 때 먹다 보면 배부른데 계속 들어가게 되는데 그 정도로 참가자들의 빵들이 전부 맛있다"고 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr