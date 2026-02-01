사진 = 로제 인스타그램

블랙핑크 로제가 볼이 통통 올라 귀여움이 가득한 비주얼을 뽐내며 셀카를 올렸다.최근 로제는 자신의 인스타그램에 웃는 이모지가 담긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 로제는 차량 안으로 보이는 공간에서 얼굴을 화면 가득 담은 클로즈업 셀카를 남겼다. 밝은 금발 헤어를 자연스럽게 넘긴 채, 또렷한 아이라인과 은은한 립 컬러로 깔끔한 분위기를 완성했다. 따뜻한 햇빛이 이마와 머리카락 위로 비치며 얼굴에 부드러운 명암이 생겼고, 로제는 시선을 옆으로 굴리며 장난스러운 표정으로 순간의 무드를 살렸다. 어깨에는 그레이 톤의 두툼한 소재가 포근하게 감겨 있어 편안한 일상 느낌을 더했다.이를 본 팬들은 "언제나 예쁜 로제" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "공주님 같아" "사랑하는 내 가수" 등의 댓글을 달았다. 로제는 블랙핑크 멤버로서 앞으로도 다양한 활동을 이어갈 예정이다.앞서 로제는 미국 영화 사이트 TC캔들러(TC Candler)가 선정한 2025년 세계에서 가장 아름다운 여성 정상에 올랐다. TC캔들러는 공식 유튜브 채널을 통해 발표한 ‘세계에서 가장 아름다운 얼굴 100(The 100 Most Beautiful Faces of 2025)’ 순위에서 그룹 블랙핑크 멤버 로제가 여성 부문 1위를 기록했음을 알렸다.또 로제는 광고 1건당 6억이라는 보도가 나왔는데 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 로제는 42위로 47만2000달러로 우리돈 약 6억3300만원을 인스타그램 게시물당 받을 수 있는 수익 받는다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr