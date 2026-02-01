'6살 연하♥' 넉살, 결국 소신 발언했다…"출산 장려도 중요하지만 복지 필요" ('하나부터')

장성규·이상엽의 순위 쟁탈 차트쇼 '하나부터 열까지'가 2026년부터 달라지는 생활 꿀 정보를 한자리에 모아 대방출한다2일 오후 8시 방송되는 티캐스트 E채널 '하나부터 열까지'에서는 '귀엽규' 장성규와 이상엽이 '모르면 손해, 2026년 달라지는 생활 꿀 정보 모음!'을 주제로 시청자들을 찾아간다. 이번 방송에는 최근 유튜브를 장악한 날선 입담의 소유자 '잡도리 타노스' 래퍼 넉살이 합류한다. 넉살은 등장과 동시에 장성규의 '아재미' 넘치는 멘트를 향해 "성규 형은 옛날부터 쉰내 나는 개그"라는 저격을 날리며 분위기를 후끈 달아오르게 만든다.가장 먼저 '신혼의 아이콘' 이상엽이 예비 부부들을 위한 희소식을 전한다. 바로 결혼 준비의 최대 난제, '스드메 정찰제'다. '스드메(스튜디오·드레스·메이크업)' 관련 이야기가 나오자 넉살은 "부르는 게 값이야!"라며 현실 공감을 폭발시킨다. 실제로 국내 스드메 비용은 최초 계약 금액에서 각종 추가 비용이 붙으며 눈덩이처럼 불어나는 경우가 허다하다. 심지어 계약을 취소하면 환불은커녕, 수백만 원의 위약금까지 떠안아야 한다. 이에 정부가 결국 예식장·결혼 준비 대행업체의 가격 정보 공개를 의무화하며 칼을 빼들었다. 올해부터 달라지는 웨딩 문화, '스드메 정찰제'의 모든 것은 방송을 통해 자세히 공개된다.이어 장성규는 부모와 아이들을 위한 '신(新) 육아 정책'을 짚는다. 신혼집 대출만으로도 허리가 휘청이는 현실 속에서, 새 생명의 탄생을 마냥 기뻐하기 어려운 것이 젊은 부부들의 속 사정이다. 이를 반영하듯 대한민국의 합계출산율은 2024년 기준 0.78명, OECD 최하위 수준에 머물러 있다.넉살은 2022년 9월 6세 연하의 비연예인과 결혼, 5개월 만에 첫째 아들을 출산했다. 지난해 10월에는 둘째를 득남했다. 두 아이의 아빠가 된 넉살은 "출산 장려도 중요하지만, 주거 안정도 힘든 세상에 실질적인 육아 복지가 꼭 필요하다"며 소신 발언을 한다. 이번 방송에서는 아동수당 확대, 출산휴가·육아휴직 대체 수당 등 부모들에게 체감도 높은 정책들이 소개되며 전국의 아빠·엄마들을 응원한다. 이상엽 역시 "귀 쫑긋하고 들었다"며 예비 아빠 모드를 장착해 눈길을 끈다.도로의 무법자 '음주·약물 운전자 처벌 강화' 이슈도 집중 조명된다. 2025년 11월, 음주운전 차량으로 인한 '일본인 관광객 모녀 참변'은 많은 이들에게 분노와 부끄러움을 안겼다. 이에 정부는 2026년 '음주운전과의 전쟁'을 선포, 상습 음주운전자에게 차량 내 음주 측정기 부착을 의무화하는 법을 시행한다. 여기에 약물 운전 단속 역시 대폭 강화된다.2024년 마약에 취한 운전자가 인도로 돌진해 행인을 숨지게 한, 이른바 '압구정 롤○로이스 사건'은 사회적 공분을 불러일으켰다. 방송에서는 "약물 운전은 마약류뿐 아니라 수면제·감기약·비염약, 나아가 우울증·당뇨·고혈압 치료제 등 다양한 처방약이 영향을 준다"며 주의 사항을 짚어준다.이 밖에도 이번 방송에서는 세계 최초로 도입되는 한국의 'AI 기본법', 직장인들의 식사를 책임지는 '든든 한 끼' 정책, 문화생활을 업그레이드할 '영화·문화 예술 패스', 뚜벅이들의 구세주 '모두의 카드', 환경을 살리는 '신(新) 재활용 정책', 1500만 반려인 시대를 맞은 '동물복지법', 즐거운 여행을 위한 '해외여행 필수 체크'까지 알아두면 유익하고 쏠쏠한 2026년 핵심 생활 정보들이 공개된다고 해 기대를 모은다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr