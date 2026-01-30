이미지 크게보기 사진 = tvN '보검 매직컬'

배우 박보검이 미용사 국가자격증 필기 시험에 합격하며 ‘제2의 삶’을 향한 진심을 전했다.30일 첫 방송된 tvN 예능 프로그램 '보검 매직컬'에서는 박보검, 이상이, 곽동연이 1년간 도전해온 국가 자격증 시험 결과와 함께, 세 사람이 전북 무주의 작은 시골 마을에서 이발소 오픈을 준비하는 모습이 공개됐다.이날 방송에서 박보검은 제작진과의 인터뷰에서 "제 헤어를 많이 만져주시다 보니까 보는 눈도 생기고 많이 배우기도 했다. 헤어디자이너가 되고 싶다는 생각도 들었다. 배우 일을 하지 않으면 훗날 제2의 삶을 살아볼 수 있지 않을까 생각했는데 예능 덕분에 기대가 생각보다 빠르게 이뤄졌다"라고 전했다.박보검은 과거 군 복무 당시 이발병으로 근무하며 이용사 국가자격증을 취득한 바 있다. 이번에는 시골 어르신들에게 직접 파마를 해드리기 위해 미용사 국가자격증에 도전한 것.미용사 자격증은 평균 합격률이 20~30%에 불과한 고난도 시험. 그는 "전 제대로 준비해서 따고 싶다. 100점 받고 싶다"며 강한 의욕을 드러냈고, 바쁜 일정 속에서도 틈틈이 연습에 매진했다.그 결과 박보검은 필기시험 합격 소식을 전해 주변을 놀라게 했다. 하지만 기쁨도 잠시, 실기 시험의 벽은 높았다. 박보검은 "파마가 생각보다 너무 어려웠다. 제한 시간 안에 해야 한다는 게 정말 부담됐다"며 "마지막 섹션을 마치지 못했고, '손 놓으세요'라는 말에 모든 사람이 날 쳐다보는 것 같았다"고 당시를 떠올렸다.이어 "원래 55개를 말아야 하는데 45개밖에 못 했다. 그 순간이 아직도 생생하다"며 아쉬움을 전했다. 이를 듣던 곽동연과 이상이는 박보검을 위로했고, 그는 "사실 그 말이 듣고 싶었던 것 같다. 고맙다"며 진심을 드러냈다.배우로서의 화려한 삶을 넘어, 또 다른 인생을 향한 박보검의 도전이 시청자들의 깊은 공감을 얻고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr